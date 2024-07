Ten také upřímně říká, že ani předzápasové rozcvičce Heřmanov moc nedá. „Je to kolikrát vtipné. My se před zápasem na hřišti vlastně bavíme, někdo si dá bago, někdo jde střílet na bránu. Soupeři tam jedou úplně jinou rozcvičku. Rychlé nohy, jedou tam bomby. Nám to ale kolikrát v pohodě tačí,“ mávl rukou.

„Poslední sezona byla úplně v pohodě, bez větších zádrhelů. Párkrát jsme na zápase byli v jedenácti, ale jinak jsme spokojeni,“ konstatoval.

Jak už bylo řečeno, tým si nedal pauzu a stále chodí na tradiční fotbálky. „Máme tam jeden přátelák s Rumburkem, 27. července bychom měli hrát turnaj v Bynovci. To nám stačí,“ prozradil Rojko.

Heřmanovský kádr doznal malých změň. Tým z Děčínska hlásí citelnou ztrátu v útoku. „Jára Dyrynk odešel do Malšovic, jinak nikdo neodešel. Všichni pokračují, i ti nejstarší. Na delší dobu bude mimo Honza Trudák, který marodí s kolenem,“ pravil.

Celek, který vyznává zelenou barvu dresů a ve znaku má orla, hlásí dvě posily. „Měl by k nám jít Lukáš Čisár, který hrál naposledy za United Roma. A ještě jsme v kontaktu s Emilem Mikulou, který byl naposledy v Jílovém,“ řekl Rojko.

Do další sezony chce Heřmanov zůstat hlavně v pohodě a třeba zopakovat umístění z poslední sezony. „Nic nehrotíme. Cílem je střed tabulky, ale klidně můžeme být i výš. Chceme si hlavně zahrát. Jsme rádi, že se můžeme každý rok hrát. Máme tu fakt dobrou partu, je sranda. Myslím si, že právě tohle zlomilo právě Lukáše Čisára,“ dodal.