To všechno kvituje trenér Jan Plachý, který si uvědomuje, že by jeho svěřenci měli vylepšit loňské páté místo. „Budeme pokorní, ale rádi bychom útočili na nejvyšší příčky. Se Šluknovem se prostě musí počítat,“ zdůraznil sympatický kouč.

Pane trenére, jak hodnotíte poslední sezonu?

Nevstupovali jsem do ní s velkými ambicemi. Měli jsme spoustu mladých a nových hráčů. Byli jsme si vědomi síly ostatních soupeřů. Soutěž byla nesmírně vyrovnaná, nakonec jsme skončili pátí. Když si to zpětně promítnu, tak na postup to nebylo. Na jaře jsme ale bojovali o špičku, to mě potěšilo. Pošilhávali jsme po třetím místě. Měli jsme takové série, kdy se dařilo a pak se zase chvilku nedařilo. Celkově jsem ale byl spokojený.

PODÍVEJTE SE: Trenér Plachý má jasno: Na kraj teď nemáme! Co další sezona?

V rámci letní přípravy jste sehráli čtyři přátelské zápasy. Jak dopadly?

Vyhráli jsme 3:1 ve Smržovce, pak prohráli 3:4 se Stráží pod Ralskem. Následovaly dva remízové zápasy proti mladým týmům. Nejprve to byl Varnsdorf U 19 a pak německý Neugersdorf U 19. To byly běhavé mančafty, splnilo to svůj účel. Máme široký kádr, šanci dostali všichni. Další přátelský zápas už mít nebudeme, první srpnový víkend si hráči odpočinou, je potřeba načerpat síly na první mistrovské utkání.

Zaregistroval jsem, že jste posilovali. Kdo konkrétně přišel?

Chtěli jsme hlavně doplnit útočné řady. Moc branek jsme nedávali, ofenzivní fáze nás trápila. Přišli kluci, kteří by hru dopředu měli zkvalitnit. Z Rumburka to je Kryštof Kolár, z Horního Podluží zase přišel Jarda Šindelář. A z Vilémova dorazil Honza Křivohlavý, typický hroťák. Jsou to kvalitní hráči, kteří by měli zvýšit konkurenci a pasují do našeho modelu hry. Kádr bychom tak měli mít kvalitnější.

Nikdo neodešel?

Nejsem si vědomý, že by nás někdo vyloženě opustil. Vlastně Dominik Šebek odešel do Německa. Na tréninku mám k dispozici i dvacet hráčů, jsem šťastný. Kádr máme široký, naštěstí máme i béčko.

Zdroj: SK Šluknov

Realizační tým zůstává stejný?

Jsme tady vlastně ve třech. Společně se mnou ještě Vláďa Zeman a Láďa Čurgali starší. Já dojíždím, takže oni vedou tréninky, nic se tedy měnit nebude. Pomáhá nám taky Láďa Čurgali mladší.

Odkud vlastně dojíždíte?

Jsem původem z Prahy, bydlím kousek od Mělníka. Ale tady na severu jsem také působil, pojí mě tady s mnoha lidmi přátelství.

Jak vnímáte situaci v krajském a amatérském fotbale?

Je všeobecně známo, že kdo nemá mládež, bude mít problém. Podívejte se, jak dopadla Modrá. Ta razila cestu nakupování hráčů a nakonec skončila. My mládežnické týmy máme, navíc máme další odchovance v jiných týmech. Všechno je to o lidech a jak tu práci dělají. Tady je Čurgaliova rodina. Bez ní by ten fotbal tady snad ani nebyl. Je to vlastně stejné, jako když má Vilémove Libora Sklenáře. Všichni tady máme společný cíl.

Co očekáváte od nového složení krajské I.A třídy?

Nevím, co můžu očekávat od nováčků a také od týmů, které k nám spadly z krajského přeboru. Myslím si, že prim by měly hrát týmy z větších měst. Zajímavý a mladý tým má třeba Roudnice nebo Junioru Děčín. Jinak si ale myslím, že to rozložení sil bude asi stejné, jako minulou sezonu. Máme těžký start, začínáme s Bílinou, pak nás čeká Děčín. Koukáme se ale na sebe. Klukům chceme dát do hlavy zdravé sebevědomí a ujistit je, že svou kvalitu mají.

Vy jste ve Šluknově jeden rok v roli trenéra. Jak se vám tady líbí?

Pro trenére je skvělé, že může na zápas vybírat i z dvaceti hráčů. Neříkám, že to tak bylo na každé utkání. Ale strašně mě to tady baví. Snažím se předávat své zkušenosti. Máme tady skvělé zázemí a podporu města. Je to závazek. Jsme pod lupou a drobnohledem. Je to výzva, která mě baví a naplňuje. Kolikrát jsem na lavičce ale nervózní, nejradši bych byl kolikrát na hřišti.

Jaké ambice si tedy dáváte do dalšího ročníku?

Když jsem do Šluknova přišel, tak jsme si řekli, že bychom chtěli do dvou, tří let postoupit do krajského přeboru. Město a diváci by si to zasloužili. Rozhodně to nemáme v kabině napsané velkým písmem, ale to písmo se zvětšuje. Jelikož jsme naposledy skončili pátí, tak prostě musíme myslet výš. Budeme pokorní, známe kvalitu ostatních týmů. Uvidíme, co nám ukáže podzim.