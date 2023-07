Jílové nakonec skončilo na osmém místě. Jak s odstupem času hodnotíte loňskou sezonu?

Tak určitě pro nás nebyla jednoduchá. Po celou dobu jsme byli limitováni řadou zranění. To se projevilo účastí na trénincích a hlavně v mistrovských utkáních, kdy jsme v sestavě museli často improvizovat. Před sezonou bylo naším cílem pohybovat se někde okolo pátého místa, ale vzhledem k náročnosti sezony i osmé místo bereme a můžeme nakonec sezonu považovat za úspěšnou.

Vy jste po průměrném podzimu zažili přeci jen více bodové jaro. Kde byly příčiny vašeho zlepšení?

Jaro se bodově, ale i herně celkem povedlo. Pozitivum vidím určitě v zimní přípravě, kterou jsme absolvovali v dobrém počtu. Dále se v průběhu jara do sestavy vrátil Patrik Gaher a na výsledcích a našich výkonech to bylo znát.

Na konci sezony jste bojoval s velmi úzkým kádrem, často vinou zranění. Dá se těm zraněním nějak předcházet?

Bohužel ten kádr nemáme celkově široký, takže v mnoha zápasech museli nastupovat hráči, kteří nebyli ještě úplně doléčeni a tím se to akorát prohlubovalo a to samozřejmě není ideální. Určitě by se tomu dalo předejít doplněním kádru o nějaké kvalitní hráče, kteří by mužstvo rozšířili a zranění by se mohli v klidu doléčit.

Do divize nakonec z krajského přeboru nikdo nepostoupil. Je to pro fotbal dobrá vizitka?

To asi ne. Oproti přeboru je to už přece jenom rozdíl. Jak v kvalitě hráčů, tak i zejména z hlediska finanční stránky. Chápu ty týmy, že tam nešly. Stačí se podívat na Vilémov.

Sestupují tři týmy, z divize padá Vilémov, nahoru k vám jde Proboštov a Ledvice. Dá se říci, že další sezona bude kvalitnější?

Nevím, jestli kvalitnější, ale za všechny tyto celky jsem rád. Nejsou daleko a ještě mají pěkné stadiony s dobrým pažitem.

Příhonský o omluvě Lovosicím, jílovským cílům a podnikání

Co hráčský kádr? Evidujete nějaké změny?

Odcházet by nikdo neměl, respektive o nikom zatím nevím. Co se týká rozšíření kádru, tak vytipované hráče určitě máme, ale zatím jsou v jednání.

Slabší útok a dobrá defenziva. To vás trápilo a zdobilo. Co se vám, podle vás, v sezoně povedlo a na co naopak nejste vůbec pyšný?

Tak v první řadě jsme přešli na nové rozestavení, na které jsme si chvilku museli zvykat a mohlo se to v té útočné fázi projevit. Na druhou stranu si myslím, že jsme se po celou sezonu prezentovali pěkným kombinačním fotbalem, který se divákům musel líbit.

Kdy zahajujete letní přípravu a jak bude vypadat?

Začínáme 11. července a připravovat se budeme pouze v domácím prostředí. Na soustředění tentokrát nejedeme. V rámci přípravy sehrajeme tři přátelská utkání. První bude s Novým Borem, druhý se Skalicí a třetí tým je v jednání.

Budete pokračovat jako trenér i v další sezoně?

Asi ano, o žádné změně zatím nevím.

Jak budete trávit fotbalovou pauzu? Vypnete od fotbalu úplně?

Jelikož ta letní pauza je velmi krátká, tak od fotbalu vypnu. Pauzu vyplním dovolenou, zbytek času budu trávit na chatě.

Vy jste v průběhu sezony pochválil přínos sekretáře Ondry Michla, který musel naskočit do obrany. Bude dále k dispozici v případě "nouze"?

Já doufám, že ano. S Tomášem Reicheltem vytvořili velmi dobrou dvojici a já doufám, že tomu i tak bude nadále. Určitě s ním ale nepočítám jen v případě nouze, ale stejně jako s každým hráčem týmu.