Deník vyzpovídal účastníky krajského přeboru a zeptal se jich na tři otázky. Jaké jsou odpovědi?

1) Souhlasíte s tím, že se přerušily fotbalové soutěže, včetně první a druhé ligy?

2) Myslíte si, že pauza bude skutečně trvat 14 dní? Je reálné, aby se letos dohrála podzimní část?

3) Může mít další vládní zásah vliv na budoucnost samotného fotbalu?

Zdroj: Zdroj: facebookMartin Fejfar – Jiskra Modrá, kapitán a stoper

1) Pokud je situace tak vážná, jak se tvrdí, tak souhlasím s přerušením amatérských soutěží. Netestujeme se, chodíme do práce a stýkáme se s hodně lidmi. Nedělám si iluze, že by se to mezi námi nešířilo, nicméně že bych znal někoho ze známých, kdo by byl nemocný? To fakt ne. U profesionálních soutěží mi to přijde jako podraz na kluby, které musely investovat nemalé peníze do opatření, testování a dalších věcí.

2) To záleží bohužel na někom jiném. Přál bych si, aby to tak bylo. Věřím, že na podzim se ještě tak čtyři kola odehrají a zbytek by se musel odehrát na jaře. Zatím si myslím, že to není nic nereálného.

3) Největší vliv vidím v tom, že se kvůli opatřením se hromada dětí odkloní od fotbalu a od sportu jako takového. Co se týče krátkodobé budoucnosti, nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo soutěže. Většinou se o kluby starají lidé, kteří udělají cokoli, aby klub fungoval.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanVlastimil Chod – SK Stap Tratec Vilémov, trenér

1) Nesouhlasím, nemyslím si totiž, že by fotbal měl být nějakým rizikovým sektorem pro přenos koronaviru. A co se týče profi fotbalu, tak to už vůbec ne! Hráči jsou tam navíc pravidelně testováni. Ale nám se přerušení bohužel paradoxně hodí, máme vlivem dlouhodobých zranění mimo hru klíčové hráče.

2) Asi se nedohrají všechna plánovaná amatérská utkání letošního ročníku. Myslím si, že podzim pro amatéry bohužel skončil, jaro včetně dohrávek by bylo masakrem. Stáčí, jak v červnu nadávali na anglické týdny profíci. Ale postupovata sestupovat se i u amatérů určitě bude, na to pamatuje Soutěžní řád přílohou číslo šest. Stačí v soutěžním ročníku odehrát více než polovinu všech plánovaných utkání a to se i s jarem stihne.

3) Co se týká výkonnosti hráčů a týmů, tak nijak zásadní. Ale co se týká ekonomické stránky klubů, tak to je otázka pro vedení a sponzory.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanPavel Salava – FK Jílové, trenér

1) Máme zraněné, takže nám se to vlastně hodí. Ale celkově s tím nesouhlasím. Diváci na fotbaly nemůžou, my bychom klidně mohli hrát dál. Stejně to můžeme chytnout někde jinde. Zdá se mi, že v tom všichni tak nějak plavou. Už vůbec nechápu, že byly přerušené zápasy první a druhé ligy. Kluby tam vynaložily spoustu financí na testy a stejně nemůžou hrát.

2) Šance na dohrání soutěže jsou. I kdyby se už letos nehrálo. Záleželo by na počasí a také na tom, zda by kluby na jaře mohly hrát systémem víkend a středa. Ne všem by se to asi povedlo.

3) Pokud by se situace opakovala a opět by se soutěže přerušily, nebo předčasně ukončily, některé kluby budou mít finanční problémy. Je jasné, že firmy, které fotbal sponzorují, neví, co bude dál.