Do FORTUNA:LIGY přímo postoupila pražská Dukla, která mezi elitou vystřídá Zlín. Karviná a České Budějovice zůstávají i přes účast v baráži v první lize, protože byly úspěšnější ve dvojzápase s Vyškovem a Táborskem. Olomouc coby rezerva Sigmy postoupit do baráže nemohla. Sestup si již v dřívějších kolech stvrdila Kroměříž, kterou ještě doplní Příbram.

Postup: Dukla Praha

Sestup: Kroměříž, Příbram

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Do finálového utkání o postup do druhé ligy se dostaly vítězné týmy obou skupin. Z „áčka“ Slavia Praha B a z béčka Slovan Velvary. Díky tomu, že z F:NL sestupuje pouze jeden český tým (Příbram), tak z ČFL sestupují tři týmy.

Ve skupině A to je Králův Dvůr a ve skupině B Přepeře. Třetím sestupujícím bude ten horší ze dvou celků, které skončí na patnáctém místě. V „áčku“ jsou patnácté Karlovy Vary (30), čtrnáctý je Písek (33). V „béčku“ je to zamotanější. Namočené jsou patnácté Teplice B (31), dále trio Hradec Králové B, Živanice, Mladá Boleslav (32). Stoprocentní záchranu ještě nemá ani jedenáctá Česká Lípa (33).

Postup: rozhodne se mezi týmy Slavia Praha B a Velvary

Sestup: Králův Dvůr, Přepeře, ?

DIVIZE

Z divize A postupuje Petřín Plzeň, v divizi B je nejblíž Chomutov (62), stále ho stíhá Kladno (61 – odehrán jeden zápas více). Ze skupiny C je kousek od postupu Ústí nad Orlicí (71), dvě kola před koncem má na druhé Benátky nad Jizerou čtyřbodový náskok.

Co se týče sestupů, tak z divize bude definitivně sestupovat devět týmů, tři z každé skupiny. V „áčku“ jsou to Klatovy a Tachov, čtrnáctý je aktuálně Český Krumlov. Skupina B nejvíce zajímá Ústecký kraj. Dolů jde Cheb a Louny, jen zázrak by zachránil Nespeky. Dobrou zprávou je, že aktuálně třinácté Štětí by mělo být zachráněno. V „céčku“ jasně sestupuje Letohrad, na sestupových příčkách jsou ještě Spoje Praha a Čáslav.

Postup: Petřín Plzeň, ?, ?

Sestup: Klatovy, Tachov, Cheb, Louny, Nespeky, Letohrad, ?, ?, ?

KRAJSKÝ PŘEBOR

Vítězem krajského přeboru je Ústí nad Labem B, které by podle informací Deníku mělo zájem o postup do divize. V případě potřeby doplnění soutěží může ale postoupit i druhý tým. Tam jsou Neštěmice, které ale mají stejně bodů jako Litoměřicko a Srbice.

Prvním sestupujícím je Brná, která se odhlásila v průběhu jarní části a dle informací Deníku nepřihlásila žádnou krajskou soutěž. Druhým sestupujícím by měla být Krupka. Ze soutěže navíc odchází Vilémov, který se na vlastní žádost přesouvá do Libereckého kraje.

Postup: Ústí nad Labem B, případně tým z druhého místa

Sestup: Brná, Krupka

I.A TŘÍDA

Vítězem I.A třídy se staly Dobroměřice, které tak postupují do krajského přeboru. Tam půjde určitě i celek z druhého místa. Aktuálně je tam Bílina (64), třetí je Junior Děčín (62). Sestupovat by oficiálně měly dva týmy. Zatím jsou poslední Strupčice (20), které ale mají dva odložené zápasy. V ohrožení je také Mojžíř (24), Rumburk (26), Roudnice n. L. (29) a stále i Libouchec (30). Navíc se ještě jedná o přesunu Šluknova do soutěží v Libereckém kraji.

Postup: Dobroměřice, ?

Sestup: ?, ?

I. B TŘÍDA

Z nejnižší krajské soutěže postupují výš oba vítězové. Ve skupině A jsou velmi blízko Bohušovice nad Ohří (69) bodů. Druhý je Chuderov (61), který má ale k dobrou jednu dohrávku. V „béčku“ je jistým vítězem a postupujícím Klášterec.

Sestupovat by mělo dohromady sedm týmů – tedy tři poslední celky + ten horší z třináctého místa. Ve skupině A je situace, i kvůli dohrávkám, zamotaná. Poslední jsou České Kopisty (21 - 2 dohrávky), nad nimi je Chlumec (24 – 1 dohrávka) a Roudnice nad Labem B (27). Ohrožený je tak stále i třináctý Sebuzín (28). Ve druhé skupině je situace o poznání přehlednější. Sestup nemine poslední Rašovice (5), předposlední Podbořany (19). Malou jiskru naděje ještě živí Perštejn (23), třináctý je Osek (28).

Postupy: Klášterec, ?

Sestupy: Rašovice, Podbořany, ?, ?, ?, ?, ?