Kapitán Modré Martin Fejfar ovšem nevěří, že by se celá sezóna stihla dohrát. „Když vidím, co se tady děje, tak tomu moc nevěřím. Spíš počítám s tím, že se dohraje zhruba těch sedm až osm zápasů. Soutěž se pak vyhodnotí po odehrání poloviny utkání,“ pronesl stoper Modré. Pokud by krajský přebor odstartoval opravdu 20. února, dle Fejfara by příprava musela začít co nejdříve. „Podle mě na přípravu stačí pět týdnů. Takže bychom museli začít tento víkend. Rádi bychom začali, ale nezáleží to na nás, ale na někom jiném,“ mávl rukou.

Zdroj: Zdroj: facebookVe hře je také možnost, že by se nižší fotbalové soutěže mohly hrát. S podmínkou pravidelného testování všech hráčů. Varianta, že by se mohli hrát jen očkování lidé, je podle Fejfara za hranou. „Pokud by to hradila pojišťovna, proč ne. Dá se to vydržet. Nicméně absolutně nesouhlasím s tím, že by se zavedlo hraní pouze v případě, pokud je člověk očkovaný. To je už je podle mého názoru za hranou,“ konstatoval.

V kádru Modré se zatím žádné změny neudály. „Zatím to vypadá na odchod Kuby Poláka. O žádné posile zatím nevím,“ pokrčil rameny Martin Fejfar. Ten se také vyjádřil k případným zápasům na umělé trávě. Ty jsou v plánu na přelomu února a března, záležet také bude na počasí. „My bychom rádi domácí zápasy odehráli normálně u nás v Modré na přírodní trávě. Samozřejmě bude záležet na počasí. Vzhledem k tomu, že poslední roky se dalo v únoru hrát, tak si nemyslím, že by to měl být problém. Pokud by se přeci jen muselo hrát na umělce, byl by pro nás nejvhodnější Děčín. Nicméně nehodláme nic platit. Pokud budeme muset hrát na umělce, měl by se o to postarat svaz,“ zdůraznil.

Prodělal už Martin Fejfar koronavir? Ne, ale.. „Aktuálně ho máme v rodině. Já osobně jsem ho ještě neměl. Ale je to asi jen otázka času, kdy se ho taky dočkám,“ pokrčil rameny. Podle něj jsou vládní opatření k venkovnímu sportování nesmyslné. „Nemyslím si, že to je správně. Pochopil bych ještě sportování ve vnitřních prostorech, ale venku? Za mě nesmysl. Nakupovat v nacpaném obchodě můžeš, ale zahrát si venku fotbal, nebo provozovat na vzduchu jiný sport, už nejde. Ani nevím co víc k tomu říct, je mi z toho smutno,“ hlesl.