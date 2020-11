Fotbalistům Varnsdorfu se po obratu v Táborsku a druhé výhře v sezóně přeci jen lépe dýchá. Tři body z venkovního výjezdu by rádi svěřenci Davida Oulehly potvrdili na domácí půdě. Ve středu od 13.30 hostí aktuálně druhý Žižkov.

DAVID OULEHLA - trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Viktorka patří k nejkvalitnějším týmům v lize. Je to aspirant na postup. Má velmi kvalitní kádr a zkušené hráče. Už mají něco za sebou. Jsou velmi technicky zdatní, silní v kombinaci. Na druhou stranu je to pro nás zápas, kde můžeme porovnat své vzájemné kvality. Máme v kádru kluky, kteří by se postupně chtěli dostat výš. Tohle porovnání je vždy zajímavé. Určitě budeme chtít zahrát zápas na hranici našich možností. Nedáme soupeři nic zadarmo. Věříme, že když nám to sedne, můžeme uspět,“ říká varnsdorfský kouč David Oulehla.