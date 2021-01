V sobotu 9. ledna jde do boje další druholigový tým Varnsdorf, který si to rozdá s Chrudimí. V Praze bude hrát přípravu a o prémii 160 tisíc korun pro vítěze zápolit i další klub ze severu – ústecká Arma.

„Za účast v Tipsport lize jsme hodně rádi,“ přiznává trenér pražské Dukly Roman Skuhravý: „V letošní přípravě dáváme horko těžko dohromady přípravné zápasy a turnaj je zárukou dobrých soupeřů. Chceme být úspěšní a prezentovat se dobrým fotbalem,“ vzkázal soupeřům i fanouškům.

Velkým favoritem na celkový triumf v turnaji bude aktuálně vedoucí tým druhé nejvyšší soutěže Hradec Králové. Ten se ve skupině A utká se zmiňovanou Duklou, Táborskem a Spartou B.

V sobotní premiéře se ve skupině B představí Varnsdorf. Povede ho nový trenér Pavel Drsek. Tým z Kotliny má zatím dané přípravné zápasy jen v rámci zmiňovaného turnaje. Po Chrudimi narazí na Slavii Praha B a zmiňované Ústí nad Labem.

„Zápasy v rámci Tipsport ligy bereme jako přípravu. A taky možnost vyzkoušet co největší počet hráčů. Budeme zkoušet i různé posty, to je pro mě hodně důležité. Na druhou stranu nechcete prohrát žádný zápas, takže my budeme chtít v přípravě všechny zvládnout,“ řekl kouč Drsek. Další přípravné zápasy Varnsdorf ještě řeší.

Na začátku roku se dozvěděli jméno nového trenéra Davida Jarolíma, 13. ledna už pod jeho dohledem nastoupí ke kondičním testům na ústecké EUC klinice. Ty potrvají tři dny, v pondělí 18. ledna se tým sejde k prvnímu společnému tréninku. A o dva dny později ho čeká první přípravné utkání proti Slavii B.

Účast béčka z Edenu může nečekaně přinést pikantní rodinný souboj Jarolímů a jeden velký bonus. Úřadující čeští šampioni totiž kvůli koronavirové marodce zrušili odlet na soustředění do Portugalska. „Tím se situace v klubu zkomplikovala a účast Slavie bude více pod záštitou A týmu,“ vysvětlil situaci trenér slávistické rezervy Marek Jarolím.

V každé skupině každý tým odehraje tři zápasy, celkovým vítězem se stane celek s nejlepší bilancí v hromadné dvanáctičlenné tabulce. Nepůjde tak pouze o body, ale také o skóre, neboť vítěz získá prémii 160 tisíc korun. Stříbro a bronz bude ohodnoceno 120 tisíci, odměny se poté snižují až po 20 000 Kč pro poslední celek turnaje.

Poslední zápas zimní ligy obstará právě ústecký celek, který vyzve 27. ledna v 10.30 Chrudim. Kromě zápasu se Slavií B (20. ledna v 10.30) ho čeká ještě severočeské derby s Varnsdorfem, které má výkop v sobotu 23. ledna ve 13 hodin.

Kompletní rozlosování turnaje:



AC Sparta Praha B – FC MAS Táborsko 3:1 (1:0)

9. 1. 10:30 h B: FK Varnsdorf – MFK Chrudim

10. 1. 10:30 h A: FC MAS Táborsko – FK Dukla Praha

12. 1..10:30 h C: FC Spartak Trnava – AS Trenčín

13. 1. 10:30 h A: FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko

13. 1. 13:00 h B: MFK Chrudim – SK Slavia Praha B

16. 1.10:30 h A: FC Hradec Králové – AC Sparta Praha B

16. 1. 13:00 h C: Zlaté Moravce – Vráble – Trnava

16. 1. 13:00 h B: SK Slavia Praha B – FK Varnsdorf

19. 1. 13:00 h C: AS Trenčín – Zlaté Moravce – Vráble

20. 1. 10:30 h B: FK Ústí nad Labem –Slavia Praha B

20. 1. 11:00 h C: FC Spartak Trnava – MFK Skalica

23. 1. 10:30 h A: AC Sparta Praha B – FK Dukla Praha

23. 1. 13:00 h B: FK Ústí nad Labem – FK Varnsdorf

23. 1. 13:00 h C: Zlaté Moravce – Vráble – Skalica

26. 1. 10:30 h C: MFK Skalica – AS Trenčín

26. 1. 10:30 h A: Dukla Praha –Hradec Králové

27. 1. 10:30 h B: MFK Chrudim – Ústí nad Labem



Skupina A, B: SC Xaverov – Horní Počernice, Božanovská 2098, Praha 9

Skupina C: FC Spartak Trnava, Areál Slávie Trnava, Rybníková 14, Trnava