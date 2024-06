Patří k nejzkušenějším hráčům druholigového Varnsdorfu. Po vytoužené záchraně mu spadl velký kámen ze srdce. Stejně, jako celému klubu. Matěj Kubista (28) se tak trochu logicky stal nejvytíženějším mužem varnsdorfské sestavy.

Matěj Kubista, prakticky nepostradatelný člen základní sestavy fotbalového Varnsdorfu. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Defenzivně laděný fotbalista, který je v Kotlině od roku 2018 odehrál 2536 minut z 2700 možných! „Předběžně jsme domluveni s panem Gabrielem, že bych měl pokračovat i další rok,“ prozradil v rozhovoru pro Deník.

Matěji, Varnsdorf hlásí druholigovou záchranu. Cíl je splněn. Jak celou sezonu hodnotíte?

Vzhledem ke všem změnám, která nás potkaly po minulé sezóně, byla záchrana jasným cílem. Ten se nám povedl, takže v tomhle ohledu můžeme být spokojeni. Ale je jasné, že bychom se raději chtěli pohybovat ve vyšších patrech tabulky.

Na jaře jste sbírali body, vzhledem k neuvěřitelně vyrovnané tabulce jste si ale záchranu vybojovali až v předposledním kole. Jak jste to vnímali?

My jsme začali pořádně bodovat až ve 13. kole, kdy jsme v Kroměříži vybojovali první výhru v sezoně. Pokud máte po dvanácti kolech šest bodů, tak je jasné, že sebevědomí nebylo moc na naší strany. Výkony ale byly většinou dobré, takže nebyl důvod propadat panice. Kabina držela při sobě, což byl jeden z důvodů, že jsme byli schopni zvládnout závěr podzimu a odlepit se ze sestupových míst. Na jaře jsme na to navázali. Sice jsme se vzhledem k vyrovnané tabulce stále pohybovali dole přesto jsme nepochybovali o záchraně.

Doma jste za celý rok prohráli pouze dvakrát, na jaře jste v Kotlině zvládli klíčové zápasy s Prostějovem, Kroměříží nebo Příbramí.

Domácí zápasy byly klíč k záchraně. Zvládli jsme vyrovnané zápasy, které jsme během podzimu nebyli schopni dohrát do vítězství. V jarní části jsme si to na hřišti dokázali uřídit a v klidu dohrát. Snad až na menší infarkt s Kroměříží.

Tradovalo se, že sestup do třetí ligy by měl pro fotbal ve Varnsdorfu fatální následky. Cítil jste na sobě určitý tlak?

Myslím si, že nikdo nechce mít v životopise sestup. A je jedno, jestli to je kmenový hráč nebo hráč na hostování. Jediní, vůči komu jsme cítili zodpovědnost, byl pan „boss“ Gabriel, který pro fotbal ve Varnsdorfu udělal strašně moc. A také naši fanoušci, kterých sice moc není, ale zato je známe téměř všechny osobně.

Na jaře vám hodně pomohl Matyáš Vojta, který ve třinácti zápasech nastřílel sedm branek.

Nejen Matyáš hodně pomohl. Je to koncový hráč do vápna, takže byla jeho povinnost nám pomoct góly (smích). Celkově nás táhla silná ofenzíva, ať už Deny Samko, nebo Vojta Stránský, který si svými výkony vykopal pozvánku do reprezentace U 21.

Obrovská úleva! Varnsdorf porazil Příbram a slaví vytouženou záchranu

Vy budete pokračovat v další sezoně?

Předběžně jsme domluveni s panem Gabrielem, že bych měl pokračovat. Budeme si ještě během dovolené volat, abychom si řekli, co a jak.

Druhý rok ve Varnsdorfu odkroutil trenér Miroslav Holeňák. Jak se vám pod ním pracuje?

Myslím, že to není je o hlavním trenérovi. Celý realizačním tým nám dělal po celou sezónu servis, jak nejlépe uměl. Na hřišti jsme během zápasů měli i určitou volnost a prostor si to řídit sami, což nám vyhovovalo.

Jaký program vůbec máte po konci sezony?

První dva týdny máme úplné volno, takže na pár dnů zmizím do zahraničí, abych si vyčistil hlavu. Na poslední volný týden bychom měli dostat individuální plány.

A kdy začínáte přípravu na novou sezonu?

Přípravu začínáme 18. června.