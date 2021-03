„Je to hezké číslo. Působí to tak, že člověk něco málo odehrál. Trochu jsem to sledoval a spočítal to. Bavili jsme se o tom ze srandy s klukama. Tušil jsem, že se to blíží. Ale třeba na Rudňu (kapitán Varnsdorfu Pavlo Rudnytskyy – pozn.autora) fakt nemám. Ten má snad přes tři stovky zápasů,“ usmál se 31letý varnsdorfský stoper.

Za dvě stovky zápasů člověk v hlavě nastřádá mnoho zajímavých vzpomínek. Dobrých i špatných. „Nejvíce vzpomínám na naši postupovou sezonu. Poslední zápas s Olomoucí, kdy na nás přišlo tři tisíce diváků. Pak nezapomenu na pohárový zápas proti Slavii, to bylo také plno. Člověk to hraje hlavně pro diváky, proto jsou tohle moje nejlepší vzpomínky. Nerad člověk vzpomíná na zápasy, kdy jsem dostal červenou kartu. Nebo třeba vysoké porážky. Nechcete na to myslet, ale v hlavě to máte,“ zdůraznil.

Kristián Zbrožek měl ve své fotbalové kariéře na zranění štěstí. „Musím zaťukat, vyhýbá se mi to. Prodělal jsem akorát dvě malé operace kolene. Pět let v kuse držím pohromadě. Občas bych si ale rád odpočinul,“ pronesl s úsměvem.

Vstup do jarní části sezony se Varnsdorfu zase tak moc nepodařil. Doma prohrál s Prostějovem, následně vybojoval bod v Třinci. „Doma jsme chtěli určitě vyhrát. První poločas byl dobrý, druhý ale hodně špatný. Rozebrali jsme si to a v Třinci se poučili ze svých chyb. Myslím si, že jsme v Třinci mohli klidně i vyhrát. Bod z venku je ale taky dobrý. Bereme ho,“ pokýval hlavou.

Svůj dvoustý druholigový zápas odehraje Zbrožek proti aktuálnímu lídrovi celé tabulky. „Tyhle zápasy mám rád, těším se. Ani nevím, zda mě překvapuje, že je Líšeň první. Několikrát jsem už řekl, že druhá liga je strašně vyrovnaná. Prostějov v pátek vyhrál na Žižkově. Když v neděli vyhrajeme, můžeme být třeba pátí. Je to fakt našlapané,“ konstatoval.

Dvě nejvyšší fotbalové soutěže pokračují, ovšem stále bez diváků. Nikdo neví, kdy se na stadiony vrátí. „Člověk si na to zvykl, ale pořád je to divné. Herec vám taky nebude hrát před prázdným divadlem. Fotbal děláme pro diváky. Chodí na nás v průměru pět set diváků, ale i to je znát. Vnímáte pozitivní, ale i negativní emoce. Mě osobně to prostě vadí. Byl bych rád, kdyby mohla přijít třeba stovka. Snad se brzy dočkáme,“ pevně věří v návrat fanoušků na fotbal.

Dostane se Zbrožek ve svých odehraných zápasech na číslo 300? „To je těžké říct. Chtěl bych hrát ještě dlouho. Záleží na zdraví a věku. Teď vám neřeknu, jestli stihnu ještě padesát zápasů, šedesát, nebo sto. Vše může ovlivnit hromada faktorů. Je těžká doba, nikdo ani neví, zda se bude druhá liga hrát,“ pokrčil rameny.

Po návratu z Hradce Králové Zbrožek prohlásil, že ve Varnsdorfu fotbalově dožije. Platí to? „Platí, ale může se stát cokoliv. Třeba najdu motivaci a chuť vyzkoušet něco jiného. Na druhou stranu je mi už 31. Když koukám, jak v Lize mistrů hrají osmnáctiletí kluci, tak je vidět, že to mládí jde strašně dopředu. Drtivá většina týmů chce mladší a mladší hráče. Dohrát kariéru ve Varnsdorfu byl bylo fajn. Rád bych pak pomáhal klubu, jak by to jen šlo. Nikam se nehrnu, ale v téhle profesi je život taky ošemetný. Třeba se v létě ozve Real Madrid, taková nabídka se přece neodmítá,“ dodal dobře naladěný Zbrožek.