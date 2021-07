„Myslím si, že to bude nejtěžší ročník za posledních šest let. Z první ligy spadly tři velmi kvalitní týmy, silní budou i nováčci,“ zamyslel se Zbrožek (na snímku), stabilní člen kabiny FK Varnsdorf.

Kristiáne, máte po letní přípravě. Jaká byla?

Typická příprava. Je pravda, že výsledkově to nebylo ono. Já si pamatuji, že kolikrát se nám v přátelských zápasech dařilo, porazili jsme i ligový tým. Sezona pak byla špatná. Lepší je dostat v přípravě facku a zvyknout si na realitu.

Trenér Drsek si láme hlavu hlavně s ofenzivní části. Nedáváte prostě góly…

Víme to, bavíme se o tom. Šance máme, ale nedáváme. Pak na to doplácíme. Na začátku zahodíme dvě tutovky, vzápětí nás soupeř potrestá. Chybí nám ryzí střelec. Kluci na tréninku dřou, ví, že nám to tam nepadá. Ale tak to je. Brankář chytá, obránce brání a útočník musí střílet branky. Třeba nějakého kanonýra objevíme, třeba to budu já. (smích).

Ofenzivní část má na starosti nový asistent Petr Papoušek.

Na tréninku je to vidět, snaží se klukům radit. Má spoustu zkušeností, byl to výborný fotbalista. Věřím, že si od něj můžeme hodně vzít. Navazuje vlastně na Martina Kotyzu.

Nový ročník začínáte už v pátek v Jihlavě. Dlouhá cesta a nepříjemný soupeř. Jak na něj?

Důraz, napadání, agresivní styl. Jako nechceme nikoho pokopat, ale musíme na hřišti prostě makat. To chceme aplikovat na každého soupeře. Druhá liga je lepší, kdysi to bylo hodně o fyzičce. Teď už chtějí všichni hrát hlavně fotbal. Každopádně Jihlava bude těžký soupeř, mají nového trenéra, takže budou jistě hodně nabuzení.

Na začátku soutěže máte poměrně těžký los. Každý bod v úvodu bude hodně důležitý.

Vstup do sezony je vždycky důležitý. Za mě neřeším, jaký máme los. Stejně budeme hrát s každým. Můžete narazit na papírově silnější tým, ale zrovna bude z formy. Takže v tomhle si fakt nevybereš.

Druhá liga bude mít šestnáct účastníků. Z ligy spadly tři týmy, nechybí dva nováčci. Očekáváte těžkou sezonu?Očekávám jednu z nejtěžších sezon za posledních šest let. Nejen, že z ligy spadly opravdu kvalitní mančafty, ale i Sparta B a Vyškov budou silní. Vyškov navíc bude hrát v Drnovicích, to bude zážitek, dýchne na vás fotbalová atmosféra. Sice to bude dálka, ale těším se. (smích)

Těšíte se, že druholigový ročník už pojede v normálním režimu? Třeba s diváky na tribuně? Doufám, že to bude normální. Už teď se dá žít přeci jen lépe. Věřím, že nějací diváci přijdou a budou nás podporovat.

Varnsdorf míří na Vysočinu, Ústí do Třince



Start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je tu. První kolo je na programu o tomto víkendu, už v pátek hrají fotbalisté Varnsdorfu, kteří vstoupí do nového ročníku v Jihlavě. V duelu, jenž má úvodní výkop naplánovaný na 18. hodinu, budou sice mírným favoritem domácí, ovšem ve vzájemných zápasech je v poslední době úspěšnější Varnsdorf. Ten ovládl tři ze čtyř posledních střetnutí, jedno skončilo remízou. Už v pátek vyrazí na cestu za prvním zápasem také fotbalisté Ústí nad Labem. Ti sice hrají až v sobotu, ovšem kvůli daleké cestě do Třince, kde se navíc hraje už v 10.15 dopoledne, míří do Slezska o den dříve. Svému protivníkovi mají co vracet, neboť v loňské sezóně mu dvakrát podlehli 0:1. Podle aktuálně platných opatření mohou na zápasy vyrazit i fanoušci hostů, jejichž sektory budou na stadionech otevřené.