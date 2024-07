Letní příprava je minulostí, fotbalisté Varnsdorfu vstupují do nové druholigové sezony. V prvním kole Chance Národní ligy se představí doma, na svém stadionu přivítá Viktorii Žižkov.

Svůj debut na trenérské lavičce si odbyde Ivan Kopecký, který byl s letní přípravou spokojený. „Myslím si, že to, co jsme chtěli, jsme zvládli. Hráči pracovali dobře. Jestli byla letní příprava vydařená? To ukážou mistrovské zápasy,“ usmál se 54letý trenér.

Má už v hlavě kompletní základní sestavu? „Ale ano, tak z 90 procent. Hrajeme až v neděli, může se ještě něco změnit,“ prozradil. Kopecký přiznal, že kádr stále není uzavřený. „Je to tak. Některé posty máme předimenzované, na některých je to zase obráceně. Ještě nějaké hráče řešíme, takže to není uzavřené,“ poznamenal.

Varnsdorfského kouče těší fakt, že se jeho hráčům v letním drilu vyhýbala zranění. „Za to jsem rád, jsou tam nějaké šrámy, ale nemáme tam nic dlouhodobého,“ pokýval hlavou.

Recept na prvního soupeře v letošní sezoně neprozradil, moc dobře ví, že na jeho svěřence čeká hodně zkušený tým. „Jak Žižkov překvapit? To si nechám pro sebe. Čeká nás ale hodně zkušený tým. Mají ve svém kádru ostřílené borce. Třeba Necida, nebo stopera Broukala. Rozhodně nás nečeká nic lehkého,“ dodal Kopecký.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Nedělní duel bude pikantní pro žižkovskou letní posilu, Dominik Gembický v loňské sezóně oblékal dres Varnsdorfu a v květnu gólem do sítě Bajzy dokonce oddálil žižkovské záchranářské oslavy.

Zápas má na Městském stadionu v Kotlině výkop v neděli 21. července od 17 hodin. Jako hlavní jej bude řídit sudí Kotala s asistenty Kotíkem a Dreslerem.