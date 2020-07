Je jasné, že ani vítězstvív posledním kole doma nad Líšní nemusí znamenat záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Pokud Sokolov vyhraje v Hradci Králové, sestupuje Varnsdorf do třetí ligy.

„V prvním poločase byla Dukla lepší a zaslouženě se dostala do vedení. Mohlo to být pro nás horší, přežili jsme několik nebezpečných situací domácích. Po změně stran se náš výkon zlepšil a přišlo vyrovnání. Ovšem vítěznou branku jsme dostali po rohovém kopu,“ kroutil hlavou varnsdorfský kouč David Oulehla.

Jediným střelcem Severočechů byl Patrik Schön. „Po vyrovnání jsme šli nahoru, spadlo to z nás a hnali jsme se za vítěznou branku. Bohužel přišel gól po standardce. Zase. A to nás potopilo. Kdyby se tohle nestalo, věřím, že bychom minimálně s bodem odjeli,“ pokrčil rameny varnsdorfský útočník.

Zatímco Dukle vítězství dalo definitivu třetího místa a případné baráži o postup do první ligy, Varnsdorf je ve velmi složité situaci.

Před závěrečným kolem ztrácí na čtrnáctý Sokolov jeden bod. Resumé je jasné. Varnsdorf doma musí v úterý bezpodmínečně porazit Líšeň a na dálku musí fandit Hradci Králové, který doma hostí právě sokolovský Baník.

„Dvakrát jsme na Dukle inkasovali po standardních situacích. Na to jsme se chystali, o to víc nás to mrzí. Teď prostě musíme doma porazit Líšeň a čekat na zaváhání Sokolova,“ zdůraznil Oulehla. Poslední zápas této sezóny tak sehraje Varnsdorf v úterý 14. července od 18 hodin. Ostatní zápasy se hrají ve stejný čas. Takže sestupová tajenka bude odtajněna těsně před osmou hodinou večerní.

FK Dukla Praha - FK Varnsdorf 2:1 (1:0)

Branky: 41. Kozma, 57. Jakab – 50. Schön. ŽK: Chlumecký – Kubista, Lehoczki. Rozhodčí: Klíma – Vlasjuk, Poživil. Diváci: 665.

FK Varnsdorf: Vaňák – Kocourek, Lehoczki, M. Kubista, Heppner – Bláha, Ondráček (73. L. Novák) – D. Breda, Šimon (84. Pajkrt), Daniel Novák (73. Zezula), – Schön (84. Kubr).