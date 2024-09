Severočeši sehráli nešťastné utkání, ve kterém rozhodně nebyli horším týmem. Hosté šli do vedení ve 34. minutě. Svoboda chtěl centrovat, jeho pokus ale nečekaně zapadl za překvapeného brankáře Pešla. „Bylo to štěstí. Chtěl jsem dát prudký centr na vápno a zakroutilo se to do brány,“ přiznal vyškovský Tomáš Svoboda.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, podařilo se to po změně stran. V 52. minutě se ve vápně dobře uvolnil Zalešák a míč uklidil k levé tyči. Jenže o tři minuty později šel Vyškov opět do vedení, vlastní gól si dal stoper Kouřil.

„Nezasloužili jsme si prohrát, výkon v poli rozhodně nebyli špatný. Rozhoduje se ale ve vápně. Tam jsme byli nedůrazní a málo důslední. Obě branky, co jsme inkasovali, byli zbytečné,“ řekl Ivan Kopecký, trenér FK Varnsdorf.

Jeho svěřenci se navíc po dobrém úvodu do sezony trápí v útoku. Dvě branky za poslední čtyři zápasy je prostě málo. „Je jasné, že v útoční fázi máme stále na čem pracovat,“ dodal Kopecký.

„Věděli jsme, co nás tady čeká. Já jsem tady nikdy nevyhrál, vítězství si moc vážíme,“ uzavřel vše Svoboda.

FK Varnsdorf - MFK Vyškov 1:2 (0:1)

Branky: 52. Zálešák – 34. Svoboda, 55. Kouřil (vla.). R: Vokoun – Pfeifer, Beneš. ŽK: 2:1, 734 diváků.

Varnsdorf: Pešl – Vlk (59. Rudnytskyy), Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae (87. Usman), Kosař (68. Hudák) – L. Dufek (46. Adeleke), Lexa, Nykrín – Camara (87. Podzimek).