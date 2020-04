/ROZHOVOR/ Na jaře odehráli jediný zápas, letošní druholigovou premiéru na domácím hřišti už ale nestihli. Fotbalisté Varnsdorfu ještě stále neví, zda se FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA dohraje. Druholigová soutěž má zatím odklad.

PAVLO RUDNYTSKYY - kapitán FK Varnsdorf. | Foto: Václav Černý

Hráči se musí udržovat v kondici, ale nesmí spolu trénovat. Poměrně zvláštní situace. „Je to nepříjemné. První zápas jsme prohráli a teď je dlouhá pauza. Je to těžké, když nevíte, co bude,“ vysvětlil varnsdorfský fotbalista Pavlo Rudnytskyy.