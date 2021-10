V prvním poločase měli šance spíše domácí, hosty tradičně držel brankář Richter. Ten zlikvidoval šanci Bredy, Rybičky nebo krásnou střelu Čápa. Za hosty odpověděl po půl hodině Dordič, jeho střela těsně minula tyč domácí branky.

Chrudimští byli aktivnější, Varnsdorf si ale vypracoval dvě dobré příležitosti. Dordičova tečovaná střela skončili na brankové konstrukci. V 71. minutě Schön poslal míč na zadní tyč, ke škodě Varnsdorfu na něj nikdo nedosáhl.

V nastaveném čase mohl rozhodnout domácí Rybička, ke kterému se míč odrazil v malém vápně. Branku Varnsdorfu ale přestřelil.

„Působili jsme ospale. Směrem dopředu jsme ztráceli hodně míčů v přechodu do útoku a i ve finální fázi to nebylo ono. I tak jsme měli dobré situace po brejku, ale řešení bylo nekvalitní. Dozadu to taky skřípalo, soupeř měl hodně šancí, při kterých nás podržel Adam Richter. Pozitivní je, že jsme udrželi nulu a odvážíme bod,“ podotkl Petr Papoušek, asistent varnsdorfského trenéra.

MFK Chrudim - FK Varnsdorf 0:0

R: Ginzel – Dobrovolný, Vyhnanovský. ŽK: Řezníček, Drahoš, Kešner - Šimon, Breda, M. Richter, Kouřil, A. Richter. Diváci: 520.

Varnsdorf: A. Richter – Heppner, Kouřil, M. Kubista (46. Breda), Lauko (63. Rudnytskyy) – M. Richter, Zbrožek – Dordić, Bláha, Šimon (46. Velich, 88. Hušek) – Schön.