Svěřenci Petra Rady si své branky rovnoměrně rozložily do obou poločasů. První trefy se ale diváci dočkali až v 38. minutě. Varnsdorfský brankář Richter ještě zneškodnil hlavičku Malínského, na dorážku Doležala byl ale krátký.

„Chtěli jsme v poháru překvapit. Do Jablonce jsem se těšil. Vypadalo to dobře. Kluci nezačali úplně nejhůř, i když jsem si představoval, že budeme hrát více dopředu. Párkrát se nám povedlo překonat středovou řadu Jablonce, ale bohužel přihrávkami jsme se vrátili nazpátek. Dali jsme tyčku, ale pak jsme udělali chybu, z které nás Jablonec vytrestal," začal s hodnocením utkání Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Druholigovému klubu zlomil vaz závěr prvního dějství. Ve 42. minutě fauloval ve vápně Žák. Varnsdorfský fotbalista dostal červenou, Jablonec navíc kopal penaltu, kterou proměnil Kratochvíl.

„Tohle snad nemá ani cenu komentovat. Že se foukne penalta? To nevím. Ale za tohle červenou kartu? To ať se na mě nikdo nezlobí. Nejsem naštvanej na to, že byla penalta. Ale na tu červenou naštvanej jsem. Bohužel pro nás se ten zápas po vyloučení prakticky ukončil," zakroutil hlavou.

Po změně stran se krásným momentem zaskvěl Tomáš Malínský. Ten si v 55. minutě zpracoval průnikovou přihrávku, obelstil stopera Kouřila a technickou střelou definitivně rozhodl. Hosté neměli síly na zvrat, naopak domácí zahazovali další šance. Krob jen těsně minul vzdálenější tyč, Smejkal zblízka netrefil branku. Skóre čtvrtečního utkání uzavřel minutu před koncem Martin Nešpor, který těžil z dobré práce hodně agilního Malínského.

„Ve druhém poločase už to pro nás bylo jen běžecké cvičení. Cítit se po vyloučení můžeme, jak chceme, ale člověk už to nezmění, musíme jít dál," měl jasno Matěj Kubista, varnsdorfský fotbalista.

Jablonec se tak těší na čtvrtfinále, Varnsdorf ale v letošním ročníku poháru ostudu neudělal. V neděli 14. listopadu čeká na tým z Kotliny druholigová dohrávka, od 14 hodin se představí na půdě Líšně.

FK Jablonec – FK Varnsdorf 4:0 (2:0)

Branky: 38. Doležal, 43. Kratochvíl (pen.), 55. Malínský, 89. Nešpor

ŽK: 1:0. ČK: Žák (Varnsdorf).

FK Varnsdorf: A. Richter – Heppner, Hušek, Kouřil, Žák – Bláha (71. Vondráček), Lauko (46. Velich), M. Richter, Rudnytskyy (71. Zbrožek), Dordić (71. Kocourek) – Šimon (46. M. Kubista).