Po domácím debaklu 0:4 od Žižkova se potřebovali fotbalisté Varnsdorfu rehabilitovat. Navíc chtěli v derby odčinit podzimní porážku 0:3 od Ústí nad Labem. Povedlo do, svěřenci Davida Oulehly urvali v krajském městě výhru 3:2 a na patnáctý Sokolov mají aktuálně deset bodů k dobru.

David Oulehla - trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

„No, co vám budu povídat, tři body jsou pro nás hodně cenné. Pokud budu upřímný, tak Ústí bylo jasně lepší. Hlavně v prvním poločase. Tam jsme měli štěstí a hodně situací přežili. Od nás to nebylo hezké utkání, ale body máme. Na druhou stranu jsme odehráli řadu pěkných zápasů, za které jsme byli chváleni. Ale nebyly z toho body. Kluci to urvali, bojovali. Nebylo to moc o kráse. Ale zase jsme tam vyřešili krásně tři gólové situace. Tak, jako před rokem, se nám v Ústí zase povedlo střídání. Hádám, že domácí budou hodně zklamaní,“ hodnotil utkání trenér Varnsdorfu David Oulehla.