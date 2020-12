„Nějaké ambice jsem měl, pět nul jsem fakt nečekal. Snad ještě na jaře nějakou přidám,“ zasmál se 22-letý brankář. V zimní přípravě už bude podléhat pokynům nového trenéra Pavla Drska.

Adame, za podzim jste nasbírali 17 bodů a jste v klidném středu tabulky. Spokojenost?

Já osobně jsem spokojený. A myslím si, že stejně to mají spoluhráči i všichni ve Varnsdorfu. Máme 17 bodů a střed tabulky. Jsme za to rádi. Je dobře, že se neplácáme dole. Tabulka je vyrovnaná, jednou vyhraješ a jsi čtvrtý. Jednou prohraješ a jsi předposlední. Podzim bych hodnotil pozitivně. Přes Vánoce si tak můžeme užít volno v relativním klidu.

Vy jste vychytal pět nul. Dobrá osobní bilance, ne?

Celkově jsme nedostali moc branek. Z toho pramenilo pět čistých kont. Pro mě to byl první půlrok ve druhé lize. Měl jsem své soukromé ambice. Ale že bych vychytal pět nul? To jsem nečekal. Velký dík patří klukům. Bojovali, skákali do střel. Celkově jsme bojovný tým. Doufám, že to bude na jaře pokračovat a nějaké to čisté konto ještě přidám.

Celkově byla ale podzimní část hodně hektická. Druhá liga se kvůli koronaviru přerušila, pak se dohrávala v kvapíkovém tempu.

Bylo to složité období. Hlavně na hlavu. Trénujete, trénujete…a nevíte, kdy přijde to hlavní – zápas. S postupem času se to ale rozjelo. S testováním, bez diváků. Byli jsme rádi, že můžeme vůbec hrát. Testování bylo samozřejmě nepříjemné. V nahuštěném termínu to bylo skoro ob dva dny. Ale zvládli jsme to bez problémů.

Pojďme ještě k vaší dobré defenzivě. Co k ní podle vás vedlo?

Máme dva zkušené stopery. Jak Martin Kouřil, tak Kristián Zbrožek jsou zkušení borci, co mají něco odkopáno. Bylo to znát. I díky nim jsem vychytal těch pět nul. Samozřejmě jsme tam nějaké chyby dělaly. Ale kolikrát se celý tým semkl a proto jsme těch branek moc nedostávali.

Zápasy po restartu následovaly v rychlém sledu. Nevadilo vám to?

Myslím si, že pro všechny hráče to nebyl problém. Naopak. Tři zápasy týdně jsou daleko lepší než tréninky. Člověk to neřešil, hlavně, že jsme mohli hrát.

Sice se zase začalo hrát, ale na stadionech chyběli fanoušci.

Samozřejmě nás to mrzí. Pokud na žádném stadionu nejsou fanoušci, je to smutné. Jsou s vámi pří výhrách, nebo porážkách. Neslyšet je na tribuně nebylo příjemné. I kdyby jich nepřišlo moc, je to prostě znát.

A nebyl při „tichých“ zápasech problém s motivací?

To určitě ne. Nemohli jsme to přeci brát jako přátelák. Že bychom hráli s menším nasazením? To stoprocentně ne. V hlavě si nastavíte, že tréninky vrcholí mistrovským zápasem. A musíte dát do něj všechno. S diváky, nebo bez diváků.

Zimní přípravu zahájíte 5. ledna. Co jste dělal po posledním zápase v Hradci Králové?

Po posledním zápase jsme se sešli s majitelem klubu na společném obědě. Rozloučili jsme se, popřáli si krásné svátky. Já odjel za rodinou do Kolína, odkud pocházím. Přes rok není moc času navštěvovat rodinu. Rád si odpočinu. Ale rozhodně nebude ležet na gauči, cpát se a koukat na pohádky (smích). To bych ani nevydržel. Máme individuální plán. Pak v rámci možností najedu na doplňkové sporty.

Z osobního hlediska máte za sebou úspěšný druholigový podzim. Budete ve Varnsdorfu i na jaře?

Osobně chci pokračovat ve Varnsdorfu, hostování mám do léta. S nikým jsem nejednal, že bych se měl vrátit do Jablonce. Máme to tady dobře rozjeté, nechtěl bych v půlce sezóny odcházet a něco měnit. Chceme se na jaře posunout v tabulce jak nejvýš to půjde.