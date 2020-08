„Tíhy zodpovědnosti se nebojím, ani nebráním. Naopak, beru to jako povinnost, abych mladým hráčům pomohl. Oni na oplátku musí pomoct nám,“ má jasno třicetiletý fotbalista.

Kristiáne, jaké byly vaše důvody odchodu z Hradce zpět do Varnsdorfu?

Hlavně to byly rodinné důvody. Byl jsem s klubem v kontaktu, pan Oulehla i pan Gabriel se mě ptali, zda bych se nechtěl vrátit zpátky. Pro mě je Varnsdorf číslo jedna, jsem rád, že jsem se vrátil domů.

Jaký pro vás byl ten jeden rok v Hradci Králové?

Byl to suprový rok. Nabral jsem hodně zkušeností, do poslední chvíle jsme hráli vlastně o možnost postoupit do baráže o ligu. Uteklo nám to o pár bodů. Hodnotím to jako dobrou sezónu. V Hradci jsou k dispozici úžasné podmínky, myslím si, že by si toho někteří hráči měli více vážit.

Vy jste byl skoro pořád v základní sestavě. Takže na malou vytíženost jste žehrat nemusel.

Přesně tak. Já odehrál skoro úplně všechno, vyjma dvou zápasů. Vytíženost byla skvělá, na tohle si nemůžu stěžovat.

Do Varnsdorfu se vracíte s tím, že tady je opět velmi mladý tým. Ta tíha zodpovědnosti na hřišti, ale i v kabině logicky padne na vás. Jste na to připravený?

Určitě. Nebráním se zodpovědnosti. Naopak, bude to přesně ta role, na které jsme se s trenérem Oulehlou shodli. Mám k Varnsdorfu velký vztahy, mám tady rodinu, budu tady žít. Beru to jako povinnost. To samé platí o Rudňovi (spoluhráč Pavlo Rudnytskyy – pozn. autora). Musíme mladým klukům pomoct a oni na oplátku musí pomoct nám. Je potřeba pochopit, že budeme jeden tým. Každopádně naším cílem je stavět na dobré defenzivě a z toho musíme vycházet.

Vy jste stihl odehrát dva přátelské zápasy. Oba skončily výhrou, navíc jste inkasovali jedinou branku.

Tým na mě působí pozitivně. Doufám, že kluci jsou pracovití. Jsou mladí, nesmí do zápasu jít s tím, že budou hrát na sebe, aby se hned prodali. Ne, musíme makat jeden za druhého a vytvořit tým, který pak dokáže vyzdvihnout dané jednotlivce.

Poslední sezónu hodně narušil koronavirus. Jak jste vše vnímal vy osobně?

Myslím si, že koronavirus naruší i nadcházející sezónu. Případu nemocných přibývá, já jen doufám, že budeme moc hrát bez nějakých omezeních. Budeme mít v soutěži o dva týmy méně, takže se bude hrát méně zápasů, ve hře bude méně bodů. Mě osobně koronavirus nezasáhl. Co se týče fotbalu, tak jsem nevěděl, co bude. Jako ostatní. Seděli jsme doma a čekali, co bude. Nikdo nevěděl, jak to bude v civilním, ale i sportovním životě.

V poslední sezóně se Varnsdorf zachraňoval v posledním kole. Hádám, že byste chtěli hrát v jiných patrech tabulky.

To chceme všichni, cítíme, že tu poslední sezónu neměl Varnsdorf vůbec dobrou. Musíme to zvládnout, jak pro všechny lidi v klubu, tak pro pana Gabriela. Prvním cílem je záchrana, pak se můžeme dívat směrem vzhůru.