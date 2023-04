Fotbalisté Vlašimi zakončili anglický týden další domácí přestřelkou. Tentokrát z ní brali alespoň bod, když doma remizovali s Varnsdorfem 2:2. Soupeři se rozešli smírně zaslouženě. Zatímco první poločas patřil domácím, druhý zase hostům. Oba týmy mohly rozhodnout. Onije z krásné střely trefil tyč, na druhé straně se Vágner blýskl při penaltě Kouřila.

Fotbalisté Varnsdorfu - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Bílek

I přes vysokou středeční výhru 7:2 nad Jihlavou přijel Varnsdorf do Vlašimi s respektem. Trenér Miroslav Holeňák avizoval, že jeho svěřenci musí jít do zápasu s pokorou. Od začátku se ale hrál atraktivní duel. Po úvodních pozdravech Tanka a Johna udeřila jarní kometa domácího Filipa Horského, který hlavičkou na zadní tyči otevřel skóre.

Severočeši přišli s rychlou odpovědí. Úvodní varování Tanka dokázali ještě domácí beci odvrátit, avšak Nigerijec ve službách Varnsdorfu připravil gólovou pozici pro Schöna, který srovnal. Stejný hráč pak pokračoval v kruté minutě Vlašimi, když si vynutil penaltu. Tu však ale Kouřilovi chytil brankář Vágner. „Vždycky v tom je velká dávka štěstí, aby člověk chytil penaltu. Pevně jsem věřil, že pošle míč doprava a také tam šla. Podržel jsem tým v důležitém momentu,“ řekl pokorně hrdina domácího celku.

Vlašim se probudila a rázem byla aktivnější. Tlak ve vedoucí gól ale proměnila až před odchodem do šaten, když jí nádhernou ranou vrátil vedení Rigo. Po přestávce mohl přidat další branku kapitán Suchan. Jeho křižná střela šla ale těsně vedle. „Škoda, že jsme neodskočili na dvougólové vedení. V závěru jsme měli zbytečné ztráty, z čehož rezonoval druhý gól, kterému se dalo předejít,“ mrzelo Vágnera.

O to víc, když dvacet minut před koncem vyrovnal po rohovém kopu Ludvíček. Vágner si na míč sáhl, avšak ho stejně lovil z brány. „Konečky jsem vyrazil míč do břevna. Od něj pak šel kousek za čáru. Pak se mi odrazil kousek od ruky, rozhodovaly tam milimetry,“ smutnil vlašimský brankář. Do třetice mohl vrátit vedení domácím Onije. Jeho obstřel ale skončil na tyči. Gólmanovi Sirotníkovi se podařilo vytěsnit míč na brankovou konstrukci. V závěru pálil ještě Tanko nad.

„Zasloužená remíza. První poločas jsme je sice přehráli. Měli sice penaltu, kterou nedali, ale krom ní de facto nic. My jsme měli pár příležitostí, dali jsme na 2:1. Druhý poločas se hrál nahoru dolu se šancemi na obou stranách,“ mínil 19letý útočník Filip Horský. „Nebyli jsme tak klidní v kombinaci a přestali jsme hrát naší hru. Většinu balónu jsme jen nakopávali za ně a nehráli po zemi. Oni byli všude rychlejší a kvalitnější na míči,“ odůvodňoval teenager ve službách Vlašimi konečnou remízu.

„Jsem nakonec spokojený, předvedli jsme slušný výkon. Dvakrát jsme prohrávali, takže jsem rád, že jsme to dvakrát dokázali dotáhnout. To je pozitivní. Vytvořili jsme si řadu šancí, včetně penalty, kterou jsme bohužel nedali. To mě zase mrzí. Na druhou stranu si i Vlašim vytvořila nějaké šance. V tomto ohledu je ta remíza spravedlivá. Pro nás je to bod z venkovního utkání," hodnotil utkání Miroslav Holeňák, kouč FK Varnsdorf.

Vlašim – Varnsdorf 2:2 (2:1)

Branky: 15. Horský, 45+2. Rigo – 21. Schön, 72. Ludvíček. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Opočenský – Vyhnanovský, Kotalík. Diváci: 392.

Vlašim: Vágner – Biegon (78. Janda), Halinský, Heppner (78. Diao), Horský, Křišťan, Solomon, Nogha, Rigo, Suchan, Vala (61. Onije).

Varnsdorf: Sirotník – Kouřil, Bláha, Kubista, Ondráček (68. Zbrožek), Richter, Rudnytskyy (C) (61. Osmančík), Samko (61. Dufek), Švanda (82. Kurka), Tanko, Schön (68. Ludvíček).