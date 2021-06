Drsek moc dobře ví, že v dalším druholigovém ročníku musí jeho ovečky přidat. „Nebyl to jednoduchý půl rok. Možná to na mě není tolik vidět, ale často to ve mně hodně vře,“ přiznal v rozhovoru pro Deník trenér, který přišel o svého asistenta Kotyzu.

Sezonu jste zakončili na dvanáctém místě, měli jste druhý nejhorší útok, na jaře jste doma nevyhráli. Moc superlativ se asi nenajde, co?

Můžeme být spokojení s tím, že jsme se zachránila. Jsem hrubě nespokojený s počtem bodů v domácím prostředí. To je prostě ohromné zklamání, ta bilance je tristní, takhle to nejde. Na tohle musíme v kádru malinko zareagovat. Musíme se snažit přivést typ hráčů, kteří nebudou „spokojení.“ Zápasy nám ukázaly, kde nás tlačí bota. Je potřeba přivést konkurenci, samozřejmě jsme omezeni rozpočtem.

Pak je tady ta mizerná produktivita, za celý ročník jste dali pouze dvacet branek…

Tady jsem taky nespokojený. To střílení branek bylo hrozné, to bylo doslova na padáka. Zachránila nás obrana, která nás celkem držela. Ale na to se pořád nemůžeme spoléhat.

O domácích zápasech jsme se bavili v průběhu sezony. Co tam vyloženě bylo špatně?

Předfinální a finální fáze. Ta kvalita tam prostě nebyla a my nebyli schopni vstřelil gól. V posledním zápase proti Ústí jsme začali dobře, postupem času nás ale soupeř přehrával. Tady jsme nebyli dobří ani do defenzivy, protože jsme Ústí pustili do pěti vyložených šancí.

Abychom nehledali jenom to špatné. Co se podle vás povedlo?

Jsem rád, že si kluci zvykli na změnu herního systému. V každém zápase jsme bojovali, makali. Ukázali správný charakter. Jsou to bojovníci, co chtěli vyhrát každý zápas. Jenomže nás srážela právě ta kvalita.

V jarní části vás hodně podržel brankář Adam Richter, který navíc chytil dvě důležité penalty.

Je potřeba říct, že Adam v tom nebyl sám, pomohl mu celý tým. Je pravda, že ty chycené penalty byly strašně důležité. Když jsem přišel k týmu, tak Adam nebyl v ideálním rozpoložení. Bojoval s tím, že mu v Jablonci končila smlouva a v hlavě řešil její prodloužení. Nebyl nastavený na chytání, proto v brance začal na jaře Vaňas. Pak se to změnilo, Adam byl hlavou tam, kde měl být. Paradoxně se mu první zápas v Blansku moc nepovedl, obě branky šli za ním. Potom ale ukázal kvalitu. Jsem rád, jaké tady máme brankáře.

Můžete prozradit, kteří hráči vás po sezoně opustí?

Macháček se vrací do Jablonce, Novák chce zkusit něco jiného. Hasil se vrací do Teplic na přípravu. Co se týče libereckých hráčů, tam budeme moudřejší o trochu později. Víme, že nám zůstane David Breda, který je po těžkém zranění. To samé platí o Velichovi.

Jaké typy hráčů byste rád viděl ve Varnsdorfu?

S Rudňou (kapitán Pavlo Rudnytskyy) docela šíbuju. Doleva, doprava, dopředu. Hlavním úkolem je přivést krajní hráče. Pokud se to povede, Rudňa by se posunul dopředu. Je vidět, že mu na Varnsdorfu záleží. Jsou tady hráči, kterým to prostě není jedno. Neřeknu vám konkrétní jména, ale víme, kde nás tlačí bota. Kromě Rudňy jsem byl hrubě nespokojený s dalšími hráči, kteří hráli na stranách hřiště. Ať už to bylo směrem do ofenzivy, nebo defenzivy. Proto bychom chtěli někoho, kdo tu kvalitu zvedne.

Ještě pojďme ke složení realizačního týmu. Prý vás opouští asistent Martin Kotyza. Je to pravda?

Ano, je to tak. Martin je spolumajitelem stánků na jablonecké přehradě. Z pracovního hlediska už to nešlo zvládnout. Navíc čekají s přítelkyní přírůstek do rodiny. Martin to dal vědět včas, respektuji to. Už hledám jeho zástupce, není to jednoduché. Musíme najít někoho, kdo k nám zapadne.

Hádám, že po zápase s Ústím dostali hráči dovolenou.

Kluci mají dovolenou do 21. června, kdy se sejdeme k prvnímu tréninku ve dvě odpoledne. Potom najedeme na klasickou přípravu. Chtěl bych týden trénovat a pak hrát přátelské zápasy.

A co vy a dovolená? Kde jí strávíte?

V pátek vyrážím s manželkou, mladším synem a švagrovou do Šatova u Znojma. Bereme kola. Jezdíme tam pravidelně do jednoho penzionu. Bohužel s námi nejede starší syn, ten se věnuje hokeji. Hlídat ho bude moje matka.

Mohl byste na závěr shrnout ten půl rok v roli varnsdorfského trenéra?

Nebylo to jednoduché. Získal jsem zkušenost, jak vypadá druhá liga, jak reagují hráči v tréninku, přátelských a mistrovských zápasech. Pan Gabriel říkal – neboj, hráče poznáš sám. Je to pravda. Některé kluky jsem si svým způsobem načetl. Další ročník druhé ligy bude mnohem těžší, bude 16 účastníků, z první ligy padá Brno, Opava, Příbram. My musíme sbírat body od začátku soutěže. Hlavně doma, kvůli našim fanouškům. Na mě to není nikdy moc vidět, vypadá to, že jsem v klidu. Ve mě to strašně vře. Třeba bod s Hradcem, kdy jsme potrápili postupující tým. Ale já byl zklamaný, protože jsme měli na víc.