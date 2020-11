Svěřenci Davida Oulehly ve středu nezaskočili druhý Žižkov. Viktorka se na výhru 3:1 zase tak moc nenadřela. „Žižkov prokázal, že má kvalitní mužstvo. Snažili jsme se zavírat prostory, ze kterých je soupeř nebezpečný. To se nám nedařilo. Ublížil nám rychlý gól, který přišel ze standardní situace. Nechci říct, že za stavu 0:3 bylo hotovo, ale proti tak silnému týmu to bylo už těžké,“ vrátil se Oulehla k třetí porážce v sezóně.

Severočeši mají před sebou dva důležité zápasy. V sobotu jedou do Jihlavy, která je osmá. Ve středu 2. prosince pak hostí poslední Vyšehrad. „Tyhle zápasy nám hodně napoví, jak budeme přezimovat v tabulce. Hradec a Žižkov si to asi rozdají o postup, zbytek je hodně našlapaný. Bude to řežba o každý bod,“ má jano.

Mladého kouče z Kotliny zatím může těšit fakt, že se jeho svěřencům vyhýbají zranění. A také nevyzpytatelný koronavirus. „Nechci to zakřiknout, ale tým je zdravý. Kvůli kartám nehrál Zbrožek a myslím, že citelně chyběl. Myslím si, že kompletní kádr by mohl v závěru hrát určitou roli. Co se týče aktuálního umístění, tak jsme měli jiné představy. Kluci pracují, mají charakter. Ale také spoustu prostoru na zlepšení. Proti Žižkovu se jasně ukázalo, jak velký rozdíl byl v individuální kvalitě,“ zdůraznil.

Varnsdorf se hodně trápí v útoků, za osm kol dal osm branek. Stejně jako předposlední Táborsko. Horší už jen Vyšehrad, který se trefil třikrát. Nejlepší střelec Varnsdorfu? Kapitán Pavlo Rudnytskyy, který zaznamenal tři trefy. „Teď jsme nasadili mladičkého Kubra. Má talent, slušně se s tím popral. Ale hrál na zkušeného Pudila a ten rozdíl byl veliký. Pudil se snad ani nezpotil. Máme tam ještě Šimona, ten se jeví dobře. Ale brzdí ho časté zdravotní problémy. Naposledy měl zánět plic a byl dlouho mimo. Ten by nám mohl v útoku vytrhnout trn z paty. Je ale potřeba, aby byl zdravý a dlouhodobě trénoval,“ konstatoval Oulehla a vzápětí ještě vše doplnil: „Chybí nám střelec, to je jasné. Ale když se podíváte do druhé ligy, těžko najdete někoho schopného, kdo by šel do Varnsdorfu a akceptoval naše ekonomické podmínky,“ pokrčil rameny.

Na začátku sezóny se na hrotu útoku objevil Marek Richter, původním povoláním obránce. Ale ani tento pokus zatím nevyšel. „Mára je hodně gólový, na tréninku je pracovitý. Nedojel ale na špatnou výkonnost, ale na to, že jsme si nevytvářeli dostatek šancí. Cítili jsme změnu, chtělo to nový impuls. Otázkou je, zda se k tomu zase nevrátíme,“ pokračoval.

Druholigové týmy jsou v „anglickém“ týdnu. To znamená tři zápasy na týden, ale také třikrát týdně testy na koronavirus. „Já nechci, aby to vyznělo nějak špatně. Koronavirus beru se vším respektem, je to závažné onemocnění. Ale testovat se takhle často? To už je přehnané. Už je krajně nepříjemné, když vám třikrát týdně strkají vatičku do nosu. Jednou týdně by to bohatě stačilo, je to vyčerpávající,“ zakroutil hlavou.

Testy mají platnost 48 hodin, fotbalový trenér tak do poslední chvíle neví, jestli mu někdo nevypadne ze základní sestavy. „Jasně, může to být těžké. Přípravu děláte na poslední chvíli a pak vám třeba čtyři hráči vypadnou. Ale tak to prostě je, musíme to zvládnout,“ dodal Oulehla.