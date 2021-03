„Trenéři jsou super. Jak Pavel Drsek, tak Martin Kotyza. Je vidět, že mají zkušenosti,“ přiznal Kazda, který je odchovancem fotbalového oddílu ze Dvora Králové nad Labem.

Zimní příprava se pomalu chýlí ke konci. Jak se cítíte?

Tahle příprava je hodně náročná. Od jejího začátku jsou to do prvního mistrovského zápasu tři měsíce. Čas na nabírání kondice a zkoušení nového herního stylu je tak opravdu dlouhý. Děláme všechno pro to, abychom byli na druhou ligu co nejlépe připraveni.

V přátelských zápasech se vám ale moc nedaří. Vyhráli jste jen jednou, navíc nedáváte branky…

Chybí nám finální fáze, která nám v některých zápasech vázla. Bez gólů zápas prostě nevyhrajete. Věřím, že tu střeleckou smůlu jsem si vybrali právě v přípravě. Doufám, že v lize se to štěstíčko přikloní na naší stranu a budeme sbírat body.

Jak berete angažmá ve Varnsdorfu? Už jste tady jednou působil, viďte?

Ano. Angažmá ve Varnsdorfu beru jako velkou zkušenost a motivaci do další práce. Jsem tu podruhé a kluky samozřejmě znám. V tomto ohledu to bylo jednodušší a doufám, že tu prostě nasbírám co nejvíce zkušeností, které mi pomůžou v mém dalším fotbalovém životě.

Měly o vás zájem i jiné týmy?

Ve hře byly i jiné týmy, ale pro mě bylo nejlepší variantou vrátit se zpátky do Varnsdorfu. Přeci jen už to tady trochu znám. Navíc bydlím v Liberci, takže to nemám tak daleko.

Každopádně tým nevede David Oulehla. Jak na vás působí nový trenérský tandem Drsek-Kotyza?

Trenéři jsou super. Jak Pavel Drsek, tak Martin Kotyza. Je vidět, že mají oba zkušenosti. Jak hráčské, tak trenérské. Oba se výborně doplňují. Já jsem tedy spokojený.

Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla i do sportovní života. Diváci vám asi hodně chybí, co?

Sport bez diváků? To prostě není ono. Fanoušci na stadion prostě patří. Je jasné, že se vám hraje mnohem lépe, když slyšíte, že vás vlastní fanoušci povzbuzují a ženou dopředu. Bohužel to v aktuální situaci nejde. Pevně věřím, že se to dá brzy zase do pořádku a my se zase uvidíme na stadionu se svými fanoušky.

Jak vy osobně prožíváte období, kdy je hromada věcí zakázaná?

Jediné, co můžeme dělat, je trénovat a hrát zápasy. Jsem za to rád, jelikož nižší soutěže stále stojí. Jinak funguju jako každý jiný člověk, který se musí řídit vládními opatřeními. Takže nemůžeme vlastně nic (smích).