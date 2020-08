Zdá se, že Adam Richter, který v Kotlině hostuje z prvoligového Jablonce, má zatím důvěru trenéra Oulehly před odchovancem Martinem Vaňákem. „Osobní cíl? Chci Varnsdorfu pomoct k co nejlepším výsledkům. Rád bych také nasbíral zkušenosti,“ má jasno 22-letý muž s rukavicemi.

Adame, v prvním kole jste dostal přednost před Martinem Vaňákem a hned jste vychytal nulu. Jaká tedy byla vaše druholigová premiéra?

Myslím si, že byla vcelku úspěšná. Jsem rád, že jsme to bodově zvládli a navíc vzadu s nulou. Osobně jsem se cítil dobře. Bál jsem se jenom toho, abych nebyl zbytečně přemotivovaný.

Ovšem ve středu jste vypadli v prvním kole tuzemského poháru. Přepeře vás porazily 3:1.

Druhý den po zápase to jde těžko hodnotit. Prohra nás všechny mrzí, ale musíme se z toho oklepat a koncertovat se na ligu. Potrestaly nás vlastní chyby a neproměnění šance. Ale jak říkám, musíme se z toho oklepat. Je potřeba se připravit na neděli a na Třinec, chceme to bodově zvládnout.

Vy jste ve Varnsdorfu na hostování z Jablonce. Na tamní prvoligový A tým to zatím není.

Přesně tak, mám roční hostování. Minulou sezónu jsem působil v kádru A-týmu Jablonce, ale zápasové vytížení jsem měl ve třetí lize za jabloneckou rezervu. Druhá liga je pro mě posun. Chci nasbírat zkušenosti a pomoct týmu v týmu, aby byl úspěšný.

Je velký rozdíl mezi třetí a druhou ligou?

Určitě, ve druhé lize jsou rychlejší a zkušenější hráči.

O místo jedničky budete bojovat s mladým klubovým odchovancem Martinem Vaňákem. Je neobvyklé, aby měl druholigové tým takhle mladé brankáře.

Je pravda, že takhle mladé duo je určitě neobvyklé. Ale na druhou stranu, každý máme něco a můžeme se od sebe učit. S Martinem jsme stejná věková kategorie. Takže, i když jsem tady krátce, vycházíme spolu velmi dobře.

Nad sebou ale máte poměrně mladý realizační tým. Ať už trenér Oulehla, nebo kouč brankářů Porcal.

Trenéra Oulehlu, už jsem poznal za svého působení v jabloneckém dorostu. Takže se s ním dobře znám. Je to kvalitní trenér. Je sice mladý, má už ale hodně zkušeností. Vždy dělá všechno pro to, aby nachystal tým k nejlepším výkonům. Radka Porcala jsem sledoval, když ještě on sám chytal ve Varnsdorfu a poté i ligu na Slovácku. Je to zkušený brankář, který nám může hodně nabídnout.

Kam byste to letos chtěl s Varnsdorfem dotáhnout?

Máme super partu a kvalitní tým , nechci tu vykřikovat konkrétní cíle. Ale do každého zápasu dáme všechno a budeme se snažit získat co nejvíce bodů. Osobní cíl? Teď prostě působím tady a chci týmu pomoct k nejlepším výsledkům. Když to půjde, rád bych se časem prosadil v první lize.

Máte velmi podobnou vizáž jako aktuální jablonecká jednička Vlastimil Hrubý. Náhoda?

Náhoda to rozhodně není. Máme s Vlastíkem velmi podobnou vizáž vousů. Ale nejvíc mě v tomto směru inspiroval Conor McGregor. Jsem totiž jeho velkým fanouškem.