Záložník Patrik Schön se loučí. Po pěti sezónách ve Varnsdorfu odchází do Jablonce nad Nisou. Druholigový klub tak po odchodu útočníka Tanka do Baníku ztrazil dalšího ofenzivního hráče.

Patrik Schön odchází z Varnsdorfu do prvoligového Jablonce. | Foto: fkjablonec.cz

Novým útočištěm pětadvacetiletého Patrika Schöna bude po konci smlouvy ve Varnsdorfu účastník nejvyšší fotbalové soutěže – FK Jablonec nad Nisou. Rychlonohý záložník se během několika let stal pilířem základní sestavy Varnsdorfu, ve žlutém dresu odehrál 120 utkání a nastřílel 23 branek.

„Varnsdorfu chci moc poděkovat. Jak trenérům, fanouškům, panu Gabrielovi, tak klukům v kabině. Odehrál jsem tady pět sezón a dalo mi to hrozně moc. Nasbíral jsem cenné zkušenosti jak v osobním, tak fotbalovém životě. Za tu dobu jsem potkal hromadu fajn lidí, kteří mě posunuli dál. Kteří mi dali šanci, že se můžu v kariéře posunout,“ vzkázal Patrik Schön.

Patrik Schön přestoupil do Varnsdorfu v sezóně 2018/2019 z jablonecké juniorky. Nyní se vrací na místo činu, akorát do A týmu. „Do Jablonce se vracím s jasným cílem. Chci se prosadit a udělám pro to maximum. V kabině znám dost kluků, prostředí je mi známé. Těším se, bude to nová zkušenost, nová výzva. Varnsdorfu přeji úspěšnou nadcházející sezónu. Vždycky se rád vrátím, budu vás sledovat a fandit,“ dodal záložník.

Zdroj: fkvarnsdorf.cz