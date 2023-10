Tohle si zaslouží potlesk! Pavlo Rudnytskyy, ikona fotbalového Varnsdorfu a jeho nejzkušenější člen kádru, předvedl v posledním domácím utkání proti Vyškovu parádní férové gesto.

Pavlo Rudnytskyy právě zastavuje akci a zakopává míč do zámezí. Vzadu leží zraněný Cheick Souaré. | Foto: Tomáš Secký

Co se přesně stalo ve 14. minutě duelu, který skončil 1:1? Rudnytskyy, který ve druholigovém Varnsdorfu působí nepřetržitě od roku 2010, vyhrál souboj s vyškovským obráncem Cheickem Souarém a podél brankové čáry mohl postupovat k brance hostů. Souaré ale dostal křeče a sesunul se na trávník. Pětatřicetiletý záložník Severočechů se v okamžiku zastavil a balon kousek od pokutového území poslal do autu.

„Byl tam dlouhý míč, někam do rohu hřiště. Podařilo se mi předskočit soupeře a těsně před ním jsem si píchl míč a šel na branku. Periferně jsem zaregistroval, že se skácel k zemi a bylo slyšet, že ho něco bolí. Okamžitě mě napadlo zastavit se a míč zakopnout. Bál jsem se, aby to nebylo něco hrozného, chtěl jsem, aby ho hned ošetřili. Naštěstí to byly „pouze“ potíže se svalem,“ popsal Deníku celou situaci rodák z Ukrajiny.

Sám se s takovou situací setkal vůbec poprvé. „Nikdy jsem to nezažil na vlastní kůži, ale samozřejmě jsem to viděl v televize. Když se to stane, tak to většinou hráči zakopnou. Ale taky se stane, že to dopadne obráceně,“ pokrčil rameny.

Férové gesto maličkého ofenzivního záložníka ocenil právě soupeř z Vyškova. „Velmi si vážíme počínání domácího matadora, který místo postupu do vyložené brankové příležitosti prokázal duch fair play,“ napsal vyškovský klub k férovému činu na svůj web. „Jsme si vědomi, že chování Rudnytskyyho není v dnešní společnosti a v dnešním fotbale samozřejmostí, a o to více si vážíme jeho činu. A touto formou vzkazujeme velké poděkování za celý klub MFK Vyškov,“ vzkázal varnsdorfskému hráči.

„Samozřejmě jsem vnímal, že se o tom psalo a že mě někdo označil na facebooku. Je to od nich hezké a samozřejmě je to příjemné. Podle mě je to normální reakce a měl by to dělat každý. Nikdy nevíte, co se tomu hráči může stát. Může tam být srdeční příhoda, nebo něco podobného. Někdo moje gesto kvitoval, někdo ne,“ přiznal.

FOTO: Paradox! Poslední obral o body prvního, přesto je trochu zklamaný

Situace tak trochu překvapila vzhledem k situaci Varnsdorfu. Ten je ve druhé lize poslední a stále čeká na první vítězství v letošní sezoně. „Nějací fanoušci psali, že jsem to nemusel dělat, že to nakonec nebylo nic vážného a že potřebujeme body. Já jsem to ale takhle vyhodnotil a rozhodně se za to nestydím. Na druhou stranu jsem rád, že se tomu hráči nestalo nic vážnějšího,“ poznamenal.

Severočeský tým urval z pozice druholigové outsidera bod proti aktuálním lídrovi. Ten je ale pro Varnsdorf stejně málo. „V naší situaci je to stoprocentně málo, chtěli jsme konečně vyhrát. Celý týden jsem z našeho týmu cítil odhodlání to konečně zlomit, žila tím celá kabina. Bohužel, ten výsledek pro nás nebyl dobrý. Pozitivní je náš herní styl, kterým se prezentujeme. Soupeři nás vesměs chválí, hrajeme celkem pohledný fotbal. Podle mě je to otázkou času, kdy to přijde. V neděli hrajeme doma s Jihlavou, tady to už musí přijít,“ pevně věří.

Tým z Kotliny zažívá možná nejhorší podzim ve své druholigové historii. Po jedenácti zápase má pouhých pět bodů. Nabízí se paralela se začátkem sezony v roce 2015. Varnsdorf tehdy na podzim nasbíral jedenáct bodů, v klubu pak skončil trenér Roman Skuhravý.

„Není to vůbec povedený start, o tom žádná. Jak už jsem řekl, musíme to zlomit. Po zápase s Vyškovem se zase potvrdilo, jak je druhá liga vyrovnaná. Hrát tady může opravdu každý s každým,“ pokýval hlavou.

Zdroj: Youtube

Varnsdorf by se potřeboval odpíchnout jakkoliv. Třeba upachtěným výkonem proti Jihlavě a nějakým vítězným „šmudla“ gólem. „To asi ano, musíme to už asi urvat silou. Nám chybí i to, že když vedeme 1:0, tak nedáme druhou branku. Většinou dostaneme nějakou haluz. Je to bohužel v hlavách, chybí nám i potřebné štěstí,“ poznamenal Rudnytskyy.

V létě prošel kádr druholigového klubu velkým zemětřesením, ze základní sestavy odešla hromada hráčů. Dalo se očekávat, že svěřenci trenéra Miroslava Holeňáka budou mít v úvodu sezony problém. „V létě odešlo snad osm hráčů užšího kádru. Složil se nový tým, který není vůbec špatný. Ale je hodně mladý. Ale po jedenáctém kole se na to nemůžeme vymlouvat, to není alibi. Chybí nám zkušenosti, to je jasné. Je to ale otázkou času. Zvedá se to a myslím si, že to je na dobré cestě,“ pravil 35letý fotbalista.

Před startem sezony se spekulovalo, zda Rudnytskyy ve Varnsdorfu nesekne s aktivní kariérou. „Rudňa“ ale pokračuje dál, chuť mu nechybí. Navíc ještě začal trénovat tamní mládež. „Aktuálně se snažím dělat všechno, aby se zlepšily výsledky A týmu. Trénování je teď pro mě na druhé koleji. Ale je pravda, že na stadionu trávím hodně času. Dopoledne máme trénink my, odpoledne zase dorost. Když to stíhám, tak mám o víkendu vlastní zápas a pak jdu ještě na dorostenecký zápas. Rozhodně nechci po sezoně skončit s fotbalem, chtěl bych ještě pokračovat. Ale uvidíme, jak to teď bude. Jak jsem ale řekl, prioritou je pro mě to, abychom se dostali ze špatných druholigových vod,“ zdůraznil.

Pavlo už je zasloužilý otec. Jak na jeho větší fotbalové aktivity reaguje jeho manželka? „No, podle toho, jak se vyspí,“ zasmál se. „Samozřejmě, když mám volno, tak se snažím být doma. Ten čas pro rodinu se trochu zmenšil, ale zatím je vše v pohodě,“ dodal na závěr.