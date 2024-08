Nečekaný, ale zasloužený výsledek. „Musím celý tým pochválit, byl to opravdu velmi dobrý výkon. Vyšel nám začátek, kdy jsme Brno opařili třemi góly. Dařilo se nám v mezihře. Do poločasu jsme přidali čtvrtý gól, který nás uklidnil,“ zdůraznil Ivan Kopecký, trenér FK Varnsdorf.

Celek z Moravy se po změně hnal za velkolepým obratem, v 57. minutě snížil z penalty na 1:4. Severočeši se ale nezhroutili. „Bylo jasné, že Brno se do nás bude tlačit. Za mě jsme dostali gól z penalty, která nebyla. Nabádali jsme kluky, aby zůstali nadále aktivní. Domácí pak dostali dvě červené a tím se tak nějak připravili o další šance. My jsme v závěru přidali další dvě branky. Jsem samozřejmě hodně spokojený,“ konstatoval.

Tým z Kotliny vlétl do letošního druholigového ročníku skvěle. Je jasné, že Kopecký musí krotit aktuální euforii. „Jsme za to rádi, ale bereme to samozřejmě s respektem. Máme za sebou tři zápasy, to vůbec nic neznamená. Už ve středu nás čeká dohrávka proti rezervě Baníku. Musíme zůstat na zemi a být stále pokorní,“ dodal Kopecký.