Oba celky zatím marně čekají na první body ve skupině. Varnsdorf prohrál shodně 0:2 s Chrudimí a také rezervou pražské Slavie a ztratil šance na případný postup ze skupiny. Ústí nad Labem má za sebou jediný zápas, když prohrálo se slávistickými mladíky 2:4. Pokud by Arma porazila Varnsdorfu a ve třetím zápase vyšším rozdílem i Chrudim, mohla by ještě postoupit.

Svěřence Pavla Drska zatím na turnaji trápí koncovka. Proti Slavii Varnsdorf třikrát trefil brankovou konstrukci. „V útoku nám není přáno, šance přitom máme. Trápí nás chyby před inkasovanými góly a také ztráty v zakládání a vedení útoků,“ připomněl Pavel Drsek.

Derby proti Varnsdorfu bude druhým zápasem Davida Jarolíma v roli kouče Ústí nad Labem. „Výsledkově nic moc, ale je to pro nás první zápas po dlouhé pauze. Podstoupili jsme výborný test, Slavia ukázala, že je v přípravě dál. My začali trénovat po dovolené minulý týden a moc jednotek jsme ani neměli. Určité momenty byly dobré, ale našly by se i věci, na kterých musíme pracovat," hodnotil ústecký trenér David Jarolím svůj první zápas v novém působišti a kritizoval hru defenzivy na velké riziko. Mimo jiné řekl, že si jeho svěřenci dali dva góly prakticky sami.