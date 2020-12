„Hradec je jasný favorit, tak to prostě je. Mají velmi kvalitní hráče na hrotu, kteří umí dávat branky. Ať jsou to útočníci, nebo křídelní hráči. Jsou vysocí, siloví a přitom pohybliví. Na druhou stranu budou pod tlakem. Chtějí postoupit, zespoda se na ně tlačí další týmy. Takové zápasy bývají ošidné,“ má jasno varnsdorfský kouč David Oulehla.

„Čekám od nich bojovného ducha. Svou hru mají založenou na maximální bojovnosti a agresivitě, díky tomu se dostali v tabulce do klidu. Stabilizovali sestavu, posílil je Martin Kouřil, vrátil se tam Zbrožek, takže je to zkušený druholigový tým,“ charakterizuje soupeře kouč Hradce Zdenko Frťala, který ve Varnsdorfu působil.

Vítězná sestava se nemění, praví fotbalové pořekadlo. „Máme tam nějaké otazníky, ještě se musíme rozhodovat. Také musíme čekat na výsledky testů,“ stručně pravil Oulehla.

Nejlepším střelcem Varnsdorfu je čtyřgólový Pavlo Rudnytskyy. Zkušený kapitán týmu ze severu Čech rozhodl poslední utkání proti Vyšehradu. „On je vrchol pyramidy. Svého času nastupoval i na kraji obrany, momentálně hraje na kraji zálohy, což mu podle mě vyhovuje nejvíc. V poslední době rozhodl dva zápasy – je tam deset let a to, že tým táhne svými góly, je pro něj odměna. Je to extra zkušený druholigový hráč, jeden z klíčových ve Varnsdorfu,“ uznale pokyvuje hlavou hradecký kouč.