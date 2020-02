„Odehráli jsme velmi dobré utkání. V prvním poločase měli kluci pomalejší vstup, ale postupně se do zápasu dostali. Měli jsme slušnou kombinaci, hráli jsme rychle. Soupeř byl ale více nebezpečný. Bylo tam z naší strany hodně laciných ztrát a nepřesnosti. Tam musíme být prostě ve větší přesnostia mít lepší načasování. Druhou půli jsme hru udrželi v tempu i přesto, ze soupeř protočil celou jedenáctku. Myslím, že utkání by více slušela remíza slušela, ale v závěru jsme udělali velkou hrubku a utkání prohráli, což je škoda. Musím ale kluky i přes porážku pochválit. Je potřeba, aby v tomto trendu pokračovali,“ shrnul vše varnsdorfský kouč.

Ten proti Žižkovu nemohl počítat s kvartetem Micovčák, Breda, Houser, Schön. „Ani u jednoho se nejedná o nic vážného, v tomto týdnu se zapojí do tréninku,“ konstatoval.

Ze sedmi přátelských zápasech Varnsdorf vyhrál pouze jednou, když vyzrál na třetiligové Brozany. V ostatních zápasech bojoval hlavně ve finální fázi. „Postupně půjdeme ještě více do herně -taktických věcí. Všechny zápasy jsme mohli zvládnout výsledkově lépe, tam nám pořád něco chybí. Máme více věcí, na kterých pracujeme. V obranné fázi nám vypadává kompaktnost, neudržíme to po celý zápas. Je to dané častým střídáním hráčů. V útočné fázi nejsme moc dobří na posledních dvaceti metrech, tam můžeme být efektivnější. V Brozanech a proti Mladé Boleslavi B jsme měli hodně šancí. Žižkov měl vyšší kvalitu a těch situací bylo méně. O to víc to musí být z naší strany o větší kvalitě, přesnosti, rychlosti a agresivitě. Máme dost času, uvidíme, jak to půjde dál,“ dodal David Oulehla.

V sobotu 8. února čeká na Varnsdorf utkání s jabloneckým béčkem, zápas se odehraje v Břízkách od 11 hodin.