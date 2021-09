Fotbalisté Varnsdorfu postoupili do 3. kola MOL Cupu. Svěřenci Pavla Drska do puntíku splnili roli favorita, na hřišti týmu Povltavská FA vyhráli jasně 5:0 a příjemně se naladili na těžký zápas v Brně.

Radost fotbalistů Varnsdorfu - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Jsem vděčný, že jsem mohl nastoupit do utkání. Byl to typický, fyzický zápas. Vyhráli jsme jasným vítězstvím a jsme rádi, že jsme postoupili do dalšího kola. Skvělá práce mých spoluhráčů, nyní se soustředíme na další zápas,“ pronesl Abneet Bharti, indický fotbalista Varnsdorfu.