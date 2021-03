Oba celky v prvním jarním utkání prohráli a měli tak co napravovat. Více šanci měli třinečtí fotbalisté. V 5. minutě musel zasahovat Vaňák při pokusu Habusty. Varnsdorfský brankář se pak zaskvěl v 28. minutě, kdy po rohovém kopu zneškodnil šanci Vaňka.

Po změně stran se hrál fotbal bez velkých šancí. Největší šance Varnsdorfu přišla v 62. minutě, finální přihrávku Rudnytskyyho ale v poslední chvíli zablokoval Foltyn.

Severočeši tak mají 18 bodů, v druholigové tabulce jsou na devátém místě.

Kristián Zbrožek, obránce Varnsdorfu: „Zápas hodnotím pozitivně. Do utkání jsme vstoupili aktivně, dobře kombinovali a byli trpěliví. Domácí byli hodně zatažení a snažili se nakopávat na velké útočníky. Byli jsme na to dobře připraveni a celý tým dodržoval přesně to, co jsme si řekli. Soupeř měl pár standardních situací, ale jinak jsme je do žádného tlaku nepustili. Je škoda, že nám nevyšla nějaká akce a nedali jsme gól, protože jsme tam pár dobrých věcí měli. Bod určitě bereme. Je dobře, že jsme nedostali gól. Byl to dnes týmový výkon a od toho se určitě musíme odrazit.“

Oliver Velich, útočník Varnsdorfu: „Dnešní zápas nebyl vůbec snadný. Soupeř byl dobře připraven po fyzické stránce. Snažili se hrát jednoduše a opřít se nákopy na vysokého útočníka. Naše obrana na to byla dobře připravená a do žádné vyložené šance jsme je nepustili. Jediné z čeho hrozili, byly rohy a standardní situace. My jsme se snažili o kombinaci a byli jsme trpěliví. Pár náznaků jsme tam měli, ale chyběl nám větší klid v předfinální fázi. Remíza je asi spravedlivá pro oba týmy.“

Martin Kotyza, asistent trenéra Pavla Drska: „Těší nás, že jsme si poradili se způsobem hry Třince, který je v domácím prostředí vždy nepříjemný. Směrem do ofenzivy jsme si vytvořili několik slibných pološancí, ale vyložená šance tam nebyla. V tom se určitě chceme zlepšit. Celkově je pro nás bod, obzvláště po tak dlouhé cestě, dobrý a bereme ho s respektem.“

Fotbal Třinec - FK Varnsdorf 0:0

R: Adámková – Dobrovolný, Lakomý. ŽK: Foltyn, Weber, Samiec - Lehoczki, Zbrožek, M. Kubista.

Varnsdorf: Vaňák – M. Richter, Zbrožek, Hasil – Lehoczki, Bláha, M. Kubista, Heppner (67. Kocourek) – Rudnytskyy (90+1. Kazda), Ondráček (76. Schön) – Velich.