Druhou výhru v rámci zimní přípravy si mohli o víkendu zapsat do statistik fotbalisté Varnsdorfu. Na hřišti v Břízkách přetlačili jabloneckou rezervu 3:2.

DAVID OULEHLA - trenér fotbalistů FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Soupeř měl kvalitu, hrálo se na menším hřišti, o to více muselo být vše rychlejší a přesnější. V prvním poločase se nám nedařilo překonat blok soupeře tak, jak jsme chtěli. Chyběli mi tak náběhové situace a více přihrávek do tahu za soupeře. Když se nám to podařilo, tak chyběla přesnost finální přihrávky. Ve druhé půli jsme měli více situací okolo pokutového území, ale pořád tam nejsme kvalitní, jak bychom chtěli. Hodně věcí těsně před zakončením pokazíme nepřesnostmi nebo prováhaním správného okamžiku. Mužstvo pracovalo, určitě pro nás dobrý zápas, soupeř má řadu zkušených hráčů, nebyl to lehký zápas,“ zhodnotil vše varnsdorfský kouč David Oulehla.