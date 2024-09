Severočeši naposledy doma podlehli v televizním utkání Vyškovu 1:2. Obě branky byly hodně laciné. U té první si vybral kopec smůly brankář Pešl, který si do branky srazil nepovedený centr Svobody. Ve druhém poločase si za stavu 1:1 dal vlastní gól stoper Kouřil.

„Je to zklamání. Vzhledem k průběhu zápasu jsme si prohrát nezasloužili. Respektujeme individuální kvalitu Vyškova. To určitě. Ale dostali jsme dva naprosto laciné a smolné góly. Je to prostě zklamání. Myslím si, že jsme byli více jak vyrovnaným soupeřem. Dali jsme po pěkné akci krásný gól, bohužel jsme byli v přechodové fázi nepřesní a některé akce jsme díky tomu nedotáhli do konce,“ vrátil se k poslední porážce Ivan Kopecký, trenér FK Varnsdorf.

Aktuálně celek z Kotliny tak trochu pálí pozice brankáře. Lukáš Pešl si v posledních dvou zápasech vybral smolné chvilky. Jediný gól v Líšni padl po jeho chybě, proti Vyškovu zase neměl čisté svědomí u první trefy soupeře.

„Samozřejmě se s ním o tom bavíme. Dosavadní zápasy neodchytal špatně, ale tyto momenty byly pro výsledky v obou zápasech klíčové,“ posteskl si Kopecký.

Martin Vaňák, další varnsdorfský brankář, je aktuálně mimo hru. „Léčí si koleno, sami nevíme, jak dlouho nám bude chybět. Připraveného máme ještě Kryštofa Lichtenberga,“ připomněl jméno třetího brankáře.

Co tedy aktuálně trápí tým, který na začátku sezony střílel góly a sbíral body? „Na začátku sezony jsme udělali nějaké výsledky. Porazili jsme Opavu a Brno. Tedy týmy, které by měly hrát nahoře. Byli jsme si toho vědomi. Na druhou stranu jsme moc dobře věděli, že se to nemusí opakovat a soupeři si na nás dají pozor. K tomu musíme přičíst hrubé chyby, které jsou potrestány. Nesmíme zapomenout, že nám do Dukly odešel Ambler, náš nejlepší střelec,“ vysvětlil varnsdorfský kouč.

Varnsdorf má nyní dva týdny na pořádný trénink a přípravu na další druholigový zápas. V sobotu 14. září totiž míří na hřiště Táborska. To je v tabulce třinácté, bod za Varnsdorfem. „První týden jsme se zaměřili na herní a kondiční složku. V pátek si zahrajeme proti sobě menší modelový zápas. V sobotu a neděli mají hráči volno, další týden se budeme věnovat přípravě na mistrovské utkání v Táborsku,“ dodal Ivan Kopecký.