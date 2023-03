Svěřenci trenéra Miroslava Holeňáka měli duel dobře rozehraný od 23. minuty, kdy je poslal do vedení Patrik Schön. Jenže ve zbytku klání si koledovali o vyrovnávací branku, ta nakonec přišla až v nejméně vhodnou dobu. Ve druhé minutě nastaveného času propálil vše, co mu stálo v cestě, Daniel Bialek.

„Bodu z venku si vážíme. Ještě proti tak silnému soupeři, kterým Prostějov je. Když to vezmu herně, tak asi spravedlivý výsledek. Samozřejmě nás vyrovnávající branka v nastavení hodně mrzí. Prostějov se nás snažil po inkasovaném gólu dobývat, ale do žádných větších šancí jsme ho nepouštěli. Naopak jsme byli docela nebezpeční, když jsme tam měli několik zajímavých úniků. Myslím si, že ve druhém poločasu jsme mohli zahrávat pokutový kop, ale bohužel rozhodčí to vyhodnotil jinak. Byla škoda, že jsme nebyli efektivnější v zakončení. Dát na 2:0, tak bychom utkání už nejspíš výsledkově zvládli. Bohužel, odskočit na dva góly se nám nepodařilo, za to jsme byli potrestáni," hodnotil remízové utkání Miroslav Holeňák, kouč FK Varnsdorf.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:

Prostějov - Varnsdorf 1:1 (0:1)

Branky: Branky: 90+2. Bialek – 23. Schön

Rozhodčí: Rouček. ŽK: 1:1.

FK Varnsdorf: Vaňák – Bláha (C), Kouřil, Kubista, Kurka, Ondráček (69. Ludvíček) – Richter, Samko (80. Dufek), Schön (88. Švanda) – Tanko (88. Rudnytskyy), Zbrožek.