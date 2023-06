Nigerijský útočník Abdullahi Tanko přestupuje po roce ve varnsdorfském dresu do FC Baník Ostrava hrající nejvyšší fotbalovou soutěž, kde podepsal tříletou smlouvu s opcí. Na podmínkách přestupu se domluvili zástupci obou klubů ve středu.

Abdullahi Tanko přestupuje po roce ve varnsdorfském dresu do FC Baník Ostrava. | Foto: Tomáš Secký

ětadvacetiletý Abdullahi Tanko přišel do Varnsdorfu před sezónou 2022/2023 jako volný hráč z portugalského Salgueiros. Svou pílí a tréninkem si postupně řekl o místo v základní sestavě a po adaptaci se začal výrazněji zapisovat do ligových statistik.

„Tanko za ten rok ve Varnsdorfu udělal neskutečný progres, zlepšil se ve všech směrech. Za jeho pracovitost a přístup k fotbalu si zaslouží posunout se výš. Nám samozřejmě bude strašně chybět, jeho góly nám pomohly, na druhou stranu je to jeden z našich cílů, abychom hráče posouvali do ligy. A pokud možno, aby z toho byl ještě peněžní profit. Z tohoto pohledu Tanko splnil vše, co jsme od něj očekávali. Přeji mu hodně štěstí v další štaci, ať se mu daří,“ pronesl na adresu Tanka kouč Miroslav Holeňák.

Po příchodu do Kotliny se Tanko stal jedním z objevů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Během uplynulé sezóny stačil za Varnsdorf odehrát 1878 minut a vstřelit patnáct branek. Díky svým výkonům uspěl také v anketě Ligové fotbalové asociace, kde se v anketě hráč roku umístil na druhém místě.

Grepl: Kvalitu mají všichni. Je potřeba je dokopat, aby vyndali hlavu ze zadku

„Ve Varnsdorfu jsem se cítil skvěle, všichni mě přijali od prvního dne. Kluci v kabině mi hodně pomohli. Musím poděkovat trenérskému týmu za to, jak se mnou pracovali a dali mi příležitost. A samozřejmě panu Gabrielovi, že se mnou podepsal smlouvu. I díky nim jsem tam, kde jsem. Byla to skvělá sezóna. Nesmím zapomenout ani na fanoušky, kteří byli hnacím motorem,“ zhodnotil své působení na severu Čech Abdullahi Tanko. „V každém mužstvu, ve kterém jsem byl, byla konkurence. Tak to má být, protože konkurence je zdraví a donutí vás ze sebe vymáčknout maximum. Těším se na nové výzvy, které mě čekají,“ dodal po podpisu smlouvy s Baníkem.

„Sledovali jsme jeho výkony ve druhé lize a je velice zajímavý hráč. Je skvěle rychlostně vybavený, má tah na bránu, je přímočarý. Jeho zápasová data jsou srovnatelná s Yirou Sorem, pokud jde o běžeckou stránku. Navíc se velmi rychle dokázal adaptovat v českém prostředí. Jak se více a více prosazoval, tak rostl zájem dalších klubů z první ligy. Byl to nakonec celkem boj, ale získali jsme ho do našich služeb,“ řekl šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava Luděk Mikloško.

Zdroj: fkvarnsdorf.cz, fcb.cz