Ve varnsdorfské sestavě se objevil na stoperu Martin Kouřil, staronová posila. Vytáhlý stoper odehrál celý zápas, navíc přidal z penalty gól na 3:0.

„Martin bude v naší hře velmi důležitým článkem. Ukázal nadstandardní výkon,“ vyzdvihl kvality středního obránce trenér Varnsdorfu David Oulehla.

„Měli jsme pomalejší rozjezd, první čtvrthodina nebyla ideální. Bylo to kostrbaté, kluci předvedli hodně nepřesností a ztrát. Postupem času se to ale srovnalo, kluci se dostávali více do hry,“ hodnotil vstup do utkání.

Po změně stran se domácí prosadili. Do vedení je dostal Rudnytskyy, penalty pak proměnili Ondráček s Kouřilem. „Ve druhé půle jsme protočili sestavu. Vedlo to k lepšímu výkonu, byli jsme přesnější, rychlejší, údernější. Myslím si, že branek mohlo být daleko víc. Soupeř hrál slušně, pro nás to bylo dobré utkání. Ukázalo nám to další věci, které by nám měli pomoct v prvním jarním kole. Kluky musím pochválit, zápas dobře odpracovali,“ zdůraznil.

V sobotu 29. února sehraje Varnsdorf od 11 hodin generálku proti SK Zápy, Hrát se bude v Nehvizdách u Prahy. „Kalla na zkoušce neobstál. Možná ještě někdo odejde, uvidíme. Ondra Lehoczki měl virózu,“ dodal Oulehla.

FK Varnsdorf – FK Přepeře 3:1 (0:0)

Branky VDF: Rudnytskyy, Ondráček (PK), Kouřil (PK).

Varnsdorf: Samoel (46. Vaňák) – Rudnytskyy (63. Schön), Houser, Kouřil, Heppner (55. Zezula) – Bláha, Kocourek – Ondráček (63. Micovčák), L. Novák (46. Barac), Breda (63. D. Novák) – Kubista.