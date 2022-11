"Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme byli zakřiknutí a nehráli jsme vůbec dobře. Byli jsme pomalí, furt jsme vyčkávali, co udělá soupeř. Než jsme se stačili rozkoukat, prohrávali jsme jedna nula. Úplně zbytečně. Postupem času jsme se dostali více do hry, ale neproměnili jsme jasnou tutovku. Možná na nás trochu dolehlo středeční pohárové utkání se Slováckem," hodnotil první půli Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.