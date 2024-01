Odchovanec pražské Sparty si angažmá v českolipském fotbalovém týmu pochvaluje. „Mile mě to překvapilo, je vidět, že se snaží dělat vše, aby hráčům vytvořili ve třetí lize kvalitní podmínky,“ přiznal v rozhovoru pro Deník 24letý fotbalista, který si také zahrál v Táborsku, Vlašimi, nebo Zbuzanech.

Vašku, podzimní část sezony jste strávil v České Lípě. Jak byste jí shrnul?

Arsenal na podzim určitě ukázal, že patří do České fotbalové ligy. Jediné, co mě mrzí, je počet získaných bodů, protože jich mělo být o něco více a tím pádem by byl větší klid do jarní fáze.

FOTO, VIDEO: Druholigový Varnsdorf vlétl do přípravy. Jak se změnil kádr?

Vy jste tady hostoval z druholigového Varnsdorfu. Vnímal jste nějaký rozdíl mezi oběma soutěžemi?

Ve třetí lize jsem už ve dvou klubech hrál, takže jsem tušil, do čeho přibližně jdu. K tomu jsem i pár kluků z Lípy znal a to na začátek taky pomůže. Navíc jsem hodně rychle zjistil, že kabina je bezvadná a kluci mě vzali mezi sebe. Za to jim patří velké díky.

Dají se porovnat podmínky, které jste zažil v obou klubech?

Česká Lípa mě mile překvapila. Když si člověk uvědomí, že ještě minulá sezóna byla divizní, tak je vidět, že se snaží dělat všechno pro to, aby hráčům vytvořili ve třetí lize kvalitní podmínky pro výkon. Ve Varnsdorfu je to o stupeň vyšší soutěž, tudíž i nároky na zázemí jsou o něco vyšší. A v rámci možností to funguje dobře. Tréninková hřiště jsou, regenerace s posilovnou je také zařízená, takže podle mě dostačující podmínky.

Vracíte se zpět do Varnsdorfu, takže hádám, že se chcete probojovat do základní sestavy, viďte?

Přesně tak, není na co čekat. Chci se porvat o místo v sestavě a ukázat, že jsem zpátky ve hře. Samozřejmě konkurence je veliká, ale to mě jedině požene vpřed.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

S hostováním už máte jisté zkušenosti. Je možné, že se díky přesunu do jiného klubu hráč více vyhecuje?

Záleží na tom, za jaký konec to hráč uchopí. Je to individuální. Já šel na hostování vždy s jasným cílem, takže o motivaci jsem nouzi neměl.

Do Varnsdorfu jste přišel v roce 2021. Jak se tehdy váš přestup zrodil?

Přijel jsem týden před začátkem soutěže na generálku. Odehrál jsem zápas a po něm jsme se s panem Gabrielem, šéfem klubu a tehdejším trenérem Drskem dohodli na spolupráci. Byl to celkem chaos na poslední chvíli, ale dopadlo to dobře.

Pojďme k vaším fotbalovým začátkům. Jste odchovancem pražské Sparty, je to tak?

V pěti letech mě přivedl táta na sparťanský nábor na Strahov. Pamatuji, jak přišel dopis, že mě berou. Sotva jsem uměl číst, jestli vůbec. A poté jsem ve Spartě hrál od úplně první mládežnické kategorie až po tu poslední.

Tak to jste určitě hrával s nějakými známými hráči.

Teď bych nerad na někoho zapomněl. Z mého ročníku jich celkem dost válčí v lize a vedou si dobře. Nejvíce jsem v kontaktu s Boulou, Bačkovským a Frýdkem. V juniorce jsem občas zavítal na trénink s A týmem, takže tréninky s Lafatou, Dočkalem a podobnými jmény měly něco do sebe a jsem za to vděčný.

Zimní přípravu jste tento týden zahájil ve Varnsdorfu. Jaké jsou vaše cíle?

Nejdříve to chytit za správný konec ve Vanďáku a udržet v Kotlině druhou ligu, to je nejdůležitější. Pak se uvidí, jak dál. Samozřejmě největší ambice je stále první liga. Proto ten fotbal od malička hraji.

Jak jste si užil zimní pauzu a Vánoce?

Trénoval jsem individuálně, soustředil se na svoje slabiny, na které pak v sezóně není tolik času. Zároveň si vážím času s nejbližšími, s kterými se tolik během soutěže nevídám. Na Štědrý den jsem byl u rodičů. Vždy se těším se na kapra a bramborový salát!