„Zápas splnil to, co jsme od něj očekávali. Snažili jsme se navázat na utkání s Teplicemi, byť to výsledkově nevyšlo, tak herně to nebylo vůbec špatné. Po úvodních minutách jsme se dostali do hry a Hradci jsme byli důstojným soupeřem. Víme, na čem máme pracovat a v čem se zlepšovat,“ řekl Miroslav Holeňák, kouč druholigového Varnsdorfu.

Ten měl k dispozici další fotbalisty, kteří jsou v severočeském celku na zkoušku. „Do zápasu jsme zapojili také dva nové hráče ze Slovenska. Bylo to pro ně složité, protože teprve včera přijeli, odtrénovali s námi první trénink a hned šli do zápasu. Vedli si dobře, budeme s nimi mluvit a uvidíme co dál,“ dodal na závěr.

Další přátelské utkání sehraje Varnsdorf už ve středu 6. června. Na hřišti v Pěnčíně u Jablonce narazí na třetiligový Žižkov.

FC Hradec Králové - FK Varnsdorf 3:1 (1:0)

Branky: Rada (PK), Čech, Rybička – Dordič (PK). R: Orel – Vodrážka, Slavíček. ŽK: Radosta (V), 400 diváků.

Varnsdorf, I. poločas: Vaňák – Ludvíček, Kouřil, Nicodem, Valentín – Bláha, Kříž – Schön, Majer, Radosta – Rudnytskyy.

II. poločas: Šerák – Richter, Zbrožek, Kubista, Pajkrt – Samko, Žák (64. Kříž) – Jackuliak, Ondráček, Dordič – Tanko.