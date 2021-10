„My už jsme tím byli ovlivnění v utkání s Duklou. Ta sice hrála velmi dobře, ale bylo znát, že někteří naši kluci už asi v těle něco mělo. Pokračovalo to v pondělí na tréninku, ve středu už jsme tréninku museli zrušit. Příznaky mají neočkovaní, ale i očkování,“ řekl Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

„Někteří už byli na testech, já byl zrovna včera. Někteří mají těžší průběh, někteří lehčí. Samozřejmě je to zásah do sezony. Bude nás čekat hodně nahuštěný program, kromě ligových zápasů nás ještě čeká pohár s Jabloncem. Ale musíme se na to prostě připravit, nic s tím nenaděláme,“ dodal Drsek.