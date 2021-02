„Do zápasu jsme vstoupili slušně a vytvořili si zajímavé příležitosti. Bohužel bez brankového efektu. Soupeř nás zákonitě potrestal po standardní situaci, kdy jsme nedokázali odkopnout míč. To nás trochu srazilo. Pak už jsme se do toho nedostávali, jak bychom si představovali,“ přiznal Pavel Drsek, trenér Varnsdorfu.

„Druhou branku jsme dostali také po standardní situaci. Pak mi přišlo, že jsme začali hrát lépe. Díky tlaku jsme vybojovali penaltu. Pak se mohlo vyrovnat, ale bohužel,“ podotkl Drsek.

Severočeši tak v přípravě bojují s přesnější koncovkou. Za čtyři přátelské zápasy dali tři branky, z toho jednu z penalty. „Máte pravdu, to zakončení nás trápí. V tréninku teď nebyly terény, abychom do toho bouchali a stříleli o sto šest. Hráči to musí mít v sobě,“ poznamenal.

Hráčský kádr je uzavřen, z nových tváří zůstali Velich, Šilhan, Kazda a Macháček. Do startu jarní části druhé ligy by měl Varnsdorf sehrát ještě dvě přípravné utkání. V pátek 19. února se od 11.30 představí na Žižkově, další víkend nastoupí proti Hradci Králové.

FK Varnsdorf – MAS Táborsko 1:2

Branky: Kouřil (PK) – Čapek, Pinc.

Varnsdorf: A. Richter - Zbrožek (46. M. Richter), Kouřil, Heppner - Lehoczki (46. Hasil), Macháček (46. Kubista), Kocourek (46. Bláha), Kazda - Rudnytskyy (70. Kim), Velich (70. Kubr), Schön (46. Šilhan)