Svěřenci Miroslava Holeňáka nezachytili začátek utkání. Už ve 2. minutě se krásně uvolnil Plavšič a přesným centrem oslovil Schuberta, který se nemýlil. Ve 13. minutě už to bylo 2:0, domácí se prosadili po rychlé akci, kterou zakončil Šmiga.

„Měli jsme katastrofální vstup do utkání, kdy jsme brzo inkasovali dva góly. To nás trochu přibrzdilo, byla to facka hned na začátek,“ kroutil hlavou Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Hosté se ale oklepali, zpět do zápasu je vrátila 18. minuta, kdy Bojan Dordič proměnil pokutový kop a snížil na 2:1. Od té doby se Varnsdorf zlepšil byl lepším týmem. Po změně stran se dočkal vyrovnání, když po ruce Bárty kopali hosté další penaltu, kterou opět proměnil Dordič.

„V poločasu jsme si dost důrazně řekli, že to takhle dál nejde a musíme naši hru zlepšit. Do druhé půle jsme šli s tím, že zápas otočíme. To se nám ze začátku dařilo, soupeře jsme přehrávali a vynutili jsme si druhou penaltu," pokračoval Holeňák.

Jenže pak přišla slabá chvíle brankáře Šeráka, který zaváhal v rozehrávce, fauloval a penaltu kopala i Slavia. Šmiga jí proměnil a rozhodl o druhém vítězství sešívaných v sezoně.

„Prohráli jsme zápas, který jsme nemuseli a hlavně neměli prohrát. Když už to vypadalo, že se nám obrat podaří, vyrobili jsme velmi hrubou chybu a úplně zbytečně si nechali dát třetí gól, na který už jsme nedokázali reagovat. Potrestali jsme se sami," zlobil se kouč Varnsdorfu.

SK Slavia Praha B - FK Varnsdorf 3:2 (2:1)

Branky: 13. a 64. Šmiga (druhý z pen.), 2. Šubert – 19. a 58. Dordić (oba z pen.). R: Raplík – Podaný, Pochylý. ŽK: Icha, Kopáček - Žák, Zbrožek, Šerák, Samko. Diváci: 550.

Varnsdorf: Šerák – Ludvíček (80. Richter), Kouřil, Zbrožek, Radosta – Bláha, Žák (73. Samko) – Schön (73. Tanko), Ondráček (80. Vachoušek), Dordić – Rudnytskyy (59. Kříž).