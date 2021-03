Slezané mají také co napravovat, ve svém úvodním jarním vystoupení prohráli na půdě Blanska 0:2. V tabulce jsou na tom oba celky podobně. Varnsdorf je se 17 body devátý, Třinec je s 15 body jedenáctý. Na podzim se ve vzájemném zápase radovali Severočeši, když doma díky brance kapitána Rudnytskyyho vyhráli těsně 1:0.

„Některá utkání Třince jsem viděl. Je to bojovný soupeř, který je doma nepříjemný. Snaží se hrát jednoduchý fotbal s rychlým zakončením svých akcí. Jsou kompaktní do defenzivy a těžko se do nich dostává,“ zdůraznil Pavel Drsek, kouč FK Varnsdorf.

Ten moc dobře ví, že první zápase se jeho ovečkám moc nepovedl. „Na začátku týdne jsme ti zápas s Prostějovem rozebrali, abychom všichni viděli, co musíme zlepšit. Teď je tu Třinec, minulý zápas je potřeba hodit za hlavu. Hlavně nesmíme dělat chyby, které jsme předvedli,“ má jasno. „Co se týče kádru, tak se do tréninku postupně zapojují zranění Šimon s Pajkrtem,“ dodal Drsek.

„Oproti Blansku byl Varnsdorf hodně fotbalovým celkem, který se snažil hrát kombinačně. Myslím si, že o totéž se pokusí i u nás, protože terén není špatný. Otázkou je, jak se s tím poperou a s jakou taktikou přijedou,“ uvažuje na fotbaltrinec.cz Jiří Janoščín, kapitán Třince.

Jak vzpomíná na podzimní vzájemný zápas? „Gól jsme dostali po špatně ubráněné standardce a jinak jsme byli lepší. Celý druhý poločas jsme soupeře tlačili, bohužel se nám nepodařilo dát gól. Trápí nás to i teď, je to naše největší slabina. Nemůžu říct, že se na gól nadřeme, protože si ani nepamatuji, kdy jsme naposledy dali gól ze hry,“ přiznává Janoščín. „Na Varnsdorf musíme vlítnout a vyhrát. Doma se musí vyhrávat a my chceme doma zvítězit v každém zápase,“ velí osmadvacetiletý obránce.

Utkání 14. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se hraje v sobotu od 14.30. Kvůli koronaviru je následující kolo silně nekompletní. Odehrají se pouze čtyři zápasy. Týmy Hradce Králové, Táborska a Dukly Praha jsou totiž kvůli nákaze koronavirem v karanténě.