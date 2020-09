Fotbalisté Varnsdorfu ve svém posledním druholigovém vystoupení neoslnili. Doma proti nováčkovi z Blanska zachránili remízu 1:1 po nevýrazném výkonu. Po týdnu svěřenci Davida Oulehly nastoupí opět na vlastním hřišti. V neděli přijede do Kotliny Dukla Praha.

DAVID OULEHLA - trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Dukla chce hrát kombinační fotbal. To by nám mělo více sedět, než silový a soubojový zápas. Mají dobré a technické hráče, kteří jsou silní v práci s míčem. Musíme jim dát co nejméně prostoru,“ má jasno varnsdorfský kouč.