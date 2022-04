Rozhodnutí přišlo v 75. minutě. Domácí Barac nešťastně ve vápně upadl a trefil míč vlastní rukou. Přišla červená karta a penalta, kterou proměnil Dordič, aktuálně druhý nejlepší střelec druholigové soutěže.

Dukla se i v oslabení tlačila za vyrovnáním, obrana Varnsdorfu ale vydržela. V závěru mohl přidat pojistku Radosta, jeho obrovskou šanci ale Reichl vychytal.

„Za výhru jsme rádi. Zvládli jsme to, to byl náš úkol. Oba týmy měly plno šancí, které neproměnily. Po naší brance jsme se asi zbytečně stáhli a nechali Duklu dostat do tlaku díky standardním situacím. Tým se ale v závěru semknul, jsem spokojený,“ pravil Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Z šestého místa ztrácí Varnsdorf na třetí Spartu B pět bodů. Ta ale do baráže jít nemůže. „Baráž? V úterý hrajeme doma s Líšní, v sobotu jedeme do Opavy. Po těchto zápasech si můžeme promluvit o tom, kam budeme směřovat,“ dodal Drsek.

„Zápas rozhodla penalta, která vznikla po naší chybě. Ve druhé půli bylo jasné, že kdo dá první gól, bude mít k výhře blíž. Nám chyběla kvalita a důraz, s tím se často potýkáme,“ smutně řekl Bohuslav Pilný, kouč domácí Dukly.

Dukla Praha - FK Varnsdorf 0:1 (0:0)

Branka: Dordič (PK). R: ŽK: Kovernikov, Peterka – Rudnytskyy, Velich. ČK: 76. Barac. Rozhodčí: Opočenský – Slavíček, Vyhnanovský. Střely na bránu: 3:5. Střely mimo: 7:5. Rohy: 10:4. Držení míče (v procentech): 50:50.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Zbrožek, M. Kubista, Heppner – Bláha, Kocourek – Schön (64. Radosta), Ondráček (79. Rudnytskyy), Dordić – Velich.