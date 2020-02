Na půl roční hostování totiž přichází z Karviné vytáhlý stoper Martin Kouřil. Brzy devětadvacetiletý střední obránce ve Varnsdorfu působil v letech 2013 až 2015 a pak také v letech 2018 až 2019.

„Můžu potvrdit, že jsme se s Martinem dohodli na hostování na půl roku. Tady nás tlačila bota, jednání nebyla lehká, ale jsem rád, že se to podařilo. Tohle místo v sestavě jsme potřebovali vyřešit,“ prozradil Deníku šéf FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel.

Příchod zkušeného beka samozřejmě přivítal i trenér FK Varnsdorf David Oulehla. „Měli jsme více variant, ale Martin byl pro nás hlavní prioritou. Jsem moc rád, že se to podařilo. Ta jednání opravdu nebyla jednoduchá, bylo to komplikované. Chtěl bych poděkovat panu Gabrielovi, že to dotáhnul. Je to jasný signál k tomu, že chceme druhou ligu udržet,“ zdůraznil varnsdorfský kouč.

Podle ideálního scénáře by se Kouřil měl připojit k týmu na pátečním tréninku. „Pokud to dopadne, tak by měl hrát sobotní generálku proti FK Přepeře,“ podotkl Oulehla.

Na jarní část se tak Varnsdorfu nabízí velmi zajímavá stoperská dvojice ve složení Lehoczki – Kouřil. „Samozřejmě tam máme více variant. Ale směřuje to k tomu, že by ve středu obrany mohli hrát právě tito dva hráči,“ dodal Oulehla.

Martin Kouřil v roce 2015 odešel z Varnsdorfu o Ostravy. Poté působil v Jablonci a Liberci. V roce 2018 se vrátil do Varnsdorfu, v létě 2019 pak odešel do prvoligové Karviné.