od televizní věží se setkají dva celky, kterým se na jaře moc nedaří. Svěřenci Pavla Drska vyhráli jenom jednou, paradoxně to bylo také v Praze, když na Julisce porazili Duklu 2:1. Jinak je to ale docela trápení, hlavně směrem do útoku. Poslední dva zápasy vyšel Varnsdorf střelecky naprázdno, v osmi jarních zápasech zaznamenal pouze šest gólů.

„Žižkov je tým složený ze zkušených hráčů, kteří asi čekali, že budou hrát o postup. Víme, že nás nečeká lehký zápas, ale to není ve druhé lize žádný. Určitě nejedeme do Prahy s tím, že zápas jen odehrajeme. Chtěli bychom si do Varnsdorfu nějaký bod přivézt,“ má jasno Pavel Drsek, varnsdorfský trenér.

Žižkov má však starostí nad hlavu. Nejde jen o matné jarní výsledky a osmé místo v tabulce. Kouč David Oulehla, který naposledy trénoval právě Varnsdorf, dle informací Deníku rozhodně nemá pevnou pozici. V neposlední řadě trápí Viktorku velký problém okolo stadionu. Zastupitelstvo MČ Prahy 3 na svém čtvrtečním zasedání neodhlasovalo předložený návrh smlouvy o investicích do stadionu a postrčilo tím Viktorku nad okraj propasti.

„Jsme Viktoriáni, nic nevzdáváme, budeme bojovat. I v této složité situaci musíme najít co nejlepší cestu. Tu nejlepší cestu pro Viktorku." uvedl předseda představenstva Milan Richter.

„Zápas proti bývalému trenérovi? Tak já v tom nic zvláštního nevidím. To k fotbalu patří. Je pravda, že s Mazim (Jan Filip – asistent trenéra na Žižkově) jsme dobří kamarádi a jsme v kontaktu. S Davidem Oulehlou jsme určitě měli dobrý vztah. Ale v neděli to budou soupeř jako každý jiný a my určitě budeme chtít vyhrát a uděláme pro to všechno,“ zdůraznil Kristián Zbrožek, varnsdorfský obránce.

V podzimním vzájemném zápase, který se hrál ve varnsdorfské Kotlině, dominoval Žižkov, který vyhrál hladce 3:1.