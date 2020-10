„Chrudim je doma hodně nepříjemná. Má silový tým, který hraje jednoduchý fotbal. To znamená rychlá přihrávka do hrotu, tlačí na druhé míče. Často doma zahrávají penalty a mají hromadu standardních situacích. Tam jsou hodně nepříjemní,“ má jasno varnsdorfský kouč David Oulehla.

V tabulce je na tom lépe Varnsdorf, který je ze sedmi body sedmý. Zatím ještě neprohrál. Chrudim, která má o zápas méně, je se ziskem čtyř bodů devátá. „Naše situace není po pěti kolech špatná. Na druhou stranu se to může rychle otočit. Jsme pokorní, je potřeba být neustále v pozoru,“ zdůraznil Oulehla.

Pro oba týmy to budou na pár chvil poslední zápas s publikem. Od pondělí už fanoušci na sportovní zápasy v tuzemsku kvuli koronaviru nesmí. „Celkově je to divná doba, sport se přece hraje pro lidi. Musíme to ale respektovat,“ pokrčil rameny. „Co se týče hráčů, jsou tam nějaké otazníky. Uvidíme na posledním tréninku,“ dodal.

Utkání bude pikantní pro Davida Bredu, který aktuálně kope za Chrudim. Jeden a půl sezóny ale působil ve Varnsdorfu. Na severu Čech je pro změnu jeho bratr Dominik, ten se ale vážně zranil a sezóna pro něj skončila. „Na zápas s Varnsdorfem se těším, přeci jen jsem tam rok a půl hrál. Klukům v Chrudimi jsem říkal, že když vyhrajeme, přinesu do kabiny nějaké občerstvení,“ řekl David Breda.